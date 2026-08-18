Celebra Belinda sus 37 años en Nueva York

Belinda cumplió 37 años el pasado 15 de agosto y eligió Nueva York para celebrar una nueva vuelta al sol. En lugar de mostrar una multitudinaria fiesta, la cantante compartió algunos detalles de un festejo más íntimo, marcado por las flores, una visita a Broadway y la compañía de sus padres y su hermano. Parte de la celebración quedó documentada en las redes sociales de la propia artista y de su madre, Belinda Schüll, quien mostró la habitación de la cantante llena de arreglos florales, globos y regalos. La intérprete pasó su cumpleaños en Nueva York acompañada por su familia. Durante el viaje estuvieron con ella su mamá, Belinda Schüll; su padre, Ignacio Peregrín, y su hermano, conocido como Nachito.

Su madre compartió imágenes del festejo y destacó que este cumpleaños resultaba especial porque pudieron celebrarlo todos juntos y crear nuevos recuerdos familiares, señala elimparcial.com Su madre compartió imágenes del festejo y destacó que este cumpleaños resultaba especial porque pudieron celebrarlo todos juntos y crear nuevos recuerdos familiares.

La cantante recibe muchos arreglos florales por su cumple.

Uno de los detalles que más llamó la atención fueron las flores que recibió Belinda. La habitación donde se encontraba quedó rodeada de decenas de arreglos con rosas rojas, flores en tonos rosas y morados, además de globos de helio en forma de estrella. Entre todos los regalos hubo uno que tuvo un significado especial: las peonías. Belinda mostró uno de estos arreglos en sus historias de Instagram y reveló que se trata de sus flores favoritas. De acuerdo con las imágenes compartidas, recibió más de una docena de peonías como parte de los obsequios por su cumpleaños. La celebración también incluyó una noche en Broadway. Belinda y su familia acudieron al Palace Theatre de Nueva York para ver The Lost Boys: A New Musical.

Peonias sus rosas favoritas.