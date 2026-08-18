Celebra Belinda sus 37 años en Nueva York

Belinda cumplió 37 años el pasado 15 de agosto y eligió Nueva York para celebrar una nueva vuelta al sol. En lugar de mostrar una multitudinaria fiesta, la cantante compartió algunos detalles de un festejo más íntimo, marcado por las flores, una visita a Broadway y la compañía de sus padres y su hermano.
Parte de la celebración quedó documentada en las redes sociales de la propia artista y de su madre, Belinda Schüll, quien mostró la habitación de la cantante llena de arreglos florales, globos y regalos.
La intérprete pasó su cumpleaños en Nueva York acompañada por su familia. Durante el viaje estuvieron con ella su mamá, Belinda Schüll; su padre, Ignacio Peregrín, y su hermano, conocido como Nachito.
Su madre compartió imágenes del festejo y destacó que este cumpleaños resultaba especial porque pudieron celebrarlo todos juntos y crear nuevos recuerdos familiares, señala elimparcial.com
Su madre compartió imágenes del festejo y destacó que este cumpleaños resultaba especial porque pudieron celebrarlo todos juntos y crear nuevos recuerdos familiares.
Uno de los detalles que más llamó la atención fueron las flores que recibió Belinda. La habitación donde se encontraba quedó rodeada de decenas de arreglos con rosas rojas, flores en tonos rosas y morados, además de globos de helio en forma de estrella.
Entre todos los regalos hubo uno que tuvo un significado especial: las peonías. Belinda mostró uno de estos arreglos en sus historias de Instagram y reveló que se trata de sus flores favoritas. De acuerdo con las imágenes compartidas, recibió más de una docena de peonías como parte de los obsequios por su cumpleaños.
La celebración también incluyó una noche en Broadway. Belinda y su familia acudieron al Palace Theatre de Nueva York para ver The Lost Boys: A New Musical.
Después de la función, continuaron los festejos con una cena. Durante la velada, los meseros sorprendieron a la cantante con una serenata al ritmo de “Happy Birthday”, otro de los momentos que su familia compartió en redes sociales.
Los 37 años llegan en un periodo de nuevos proyectos profesionales para Belinda. La actriz se prepara para aparecer en Carlota, producción de época en la que interpretará a Carlota de México.
También tiene previsto estrenar el próximo 27 de agosto Dolce Vita, una colaboración musical con Danna. El lanzamiento ya fue anunciado junto con el arte oficial del sencillo.
Por ahora, Belinda optó por mantener gran parte de su celebración fuera de las redes sociales. Las imágenes publicadas muestran un cumpleaños centrado en su familia, sus flores favoritas y una noche de teatro en Nueva York, lejos de las grandes fiestas que suelen acompañar los cumpleaños de las celebridades.