Celebra ‘Bohemian Rhapsody’ 50 años de ser la obra maestra de Freddie Mercury

El 31 de octubre de 1975, Queen lanzó Bohemian Rhapsody como primer sencillo de su álbum A Night at the Opera. La pieza, de casi seis minutos de duración, fue considerada arriesgada por los estándares de la época. Las estaciones de radio se mostraron reacias a programarla por su extensión y estructura poco convencional, pero el público decidió otra cosa: el tema se mantuvo nueve semanas consecutivas en el número uno del Reino Unido y catapultó a la banda al estrellato internacional. Freddie Mercury, autor principal de la canción, concibió la idea como un experimento musical. “Solo quería meter algo de ópera en un contexto de rock and roll”, dijo alguna vez el vocalista. “¿Por qué no?”, dijo entonces Freddie Mercury.

Lo que Mercury llamó en su momento “la cosa de Fred” se convirtió en una de las composiciones más complejas jamás grabadas. Bohemian Rhapsody combina tres secciones principales: una balada inicial, un segmento operístico y un cierre de hard rock. Para lograr el resultado final, el productor Roy Thomas Baker y los miembros de la banda trabajaron con un nivel técnico inusual para la década de los setenta. Se grabaron cerca de 200 voces superpuestas, todas interpretadas por Mercury, Brian May y Roger Taylor. El proceso fue tan extenso que, según Baker, la cinta magnética “se volvió transparente” por el número de repeticiones. El resultado fue una obra sin precedentes: una mezcla de estilos que desafiaba los límites del estudio de grabación y del formato de canción tradicional, señala elimparcial.com A lo largo de los años, el significado de Bohemian Rhapsody ha sido objeto de especulación. Freddie Mercury se negó sistemáticamente a explicar el sentido de la letra, dejando que cada oyente encontrara su propia interpretación.

Queen.