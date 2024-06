La primera es una celebración de las alegrías simples de la vida, mientras que Living Proof reflexiona sobre la evolución de Bon Jovi desde sus días en la escena de las bandas de covers de Jersey.

Forever fue producido por John Shanks y Jon Bon Jovi, quienes ya han trabajado juntos en varios proyectos anteriores de la banda.

Además de los focus tracks, destacan las canciones We Made It look Easy, Waves, Seeds y My First Guitar.

Junto con la 66 entrega anual de los Grammy de este año, Jon Bon Jovi fue nombrado Persona del Año de MusiCares y fue honrado con un concierto tributo a las estrellas en el Centro de Convenciones de Los Ángeles con artistas como Bruce Springsteen, Shania Twain, Melissa Etheridge, Sammy Hagar, Jason Isbell, Jelly Roll, Pat Monahan de Train y otros.

En honor al año del 40 aniversario de Bon Jovi, la banda lanzó una serie documental de cuatro partes en Hulu, Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, que fue dirigida por Gotham Chopra y se estrenó en SXSW.