Celebra Carín León su cumpleaños con fiesta privada y grupos invitados

Carín León celebró un año más de vida con una fiesta privada en Hermosillo, que reunió a familiares, amigos e invitados especiales en una noche llena de música, comida y ambiente festivo.

Aunque el evento se llevó a cabo de manera reservada, en un local llamado Hacienda del Parque, comenzaron a circular imágenes y videos del festejo, donde se aprecia el gran ambiente que se vivió durante la celebración del intérprete de Primera Cita.

De acuerdo con la información compartida, los asistentes disfrutaron de un menú con tacos, botanas y bebidas, además de varias horas de música en vivo para celebrar al cantante sonorense, señala elimparcial.com