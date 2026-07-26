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Celebra Carín León su cumpleaños con fiesta privada y grupos invitados

El cantante sonorense celebró su cumpleaños acompañado de grupos musicales como Honorables, Alegres de la Sierra, Nivel C, La Casta y Banda Verde Limón
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
26/07/2026 11:35
26/07/2026 11:35

Carín León celebró un año más de vida con una fiesta privada en Hermosillo, que reunió a familiares, amigos e invitados especiales en una noche llena de música, comida y ambiente festivo.

Aunque el evento se llevó a cabo de manera reservada, en un local llamado Hacienda del Parque, comenzaron a circular imágenes y videos del festejo, donde se aprecia el gran ambiente que se vivió durante la celebración del intérprete de Primera Cita.

De acuerdo con la información compartida, los asistentes disfrutaron de un menú con tacos, botanas y bebidas, además de varias horas de música en vivo para celebrar al cantante sonorense, señala elimparcial.com

La fiesta contó con la participación de varias agrupaciones del regional mexicano que fueron las encargadas de poner el ambiente durante la celebración.

$!Los Alegres de la Sierra.
Los Alegres de la Sierra.

Entre los artistas que se presentaron destacan los grupos Honorables, Alegres de la Sierra, Nivel C, La Casta y Banda Verde Limón.

Además, durante la velada no podía faltar uno de los momentos más emotivos de la noche: los invitados le cantaron “Las Mañanitas” a Carín León para celebrar oficialmente su cumpleaños.

$!Nivel C. fue otro de los grupos que estuvo en el festejo del sonorense.
Nivel C. fue otro de los grupos que estuvo en el festejo del sonorense.
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