Celebra Cher 80 años de vida, una artista ícono en la historia de la música

Este 20 de mayo la cantante y actriz estadounidense Cher celebra su cumpleaños. Una vuelta al sol muy especial para la intérprete de Believe, ya que llega a los 80 años, una edad que marca una historia llena de música, fama, hijos, parejas, divorcios y algunos escándalos. La ganadora de un Oscar a Mejor Actriz, se mantiene más vigente que nunca en la música y la industria del entretenimiento, siendo hace días una de las invitadas exclusivas de la Met Gala en Nueva York. Además, en su vida sentimental se le ha visto muy feliz al lado del ejecutivo musical Alexander “AE” Edwards, con una diferencia de edad de 40 años y rumores de una posible boda, la cual sería la tercera para Cher.

La cantante comenzó su carrera musical a los 17 años, para años más tarde conocer a quien sería su esposo y compañero en la televisión Sonny Bono, con quien presentó el show Sonny & Cher, señala meridiano.net Los demás es historia la artista logró imponerse en la industria por su belleza y estilo, siempre vestida de su gran amigo Bob Mackie.

Cher inició su carrera musical a los 17 años.

Sus canciones son para muchos un símbolo de libertad y amor como Strong Enough, All or Nothing, Dov’è l’amore y Believe, esta último una de las canciones más importantes, con 11 millones de copias vendidas en todo el mundo. La canción la convirtió en la artista femenina de mayor edad en alcanzar el número 1 en la lista Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos. Además, dominó la lista del número uno en más de 23 países.

Believe es uno de los temas más importantes en su carrera musical.

En el ámbito familiar, Cher tiene dos hijos, llamados Chaz Bono y Elijah Blue Allman. En la actualidad, el estilo de Cher se acerca más a la influencia rockera, con predominio del cuero, que adoptó a principios de los 80. Este mismo mes, deslumbró en la alfombra roja de la Gala Met 2026 con un corsé de cuero de Burberry y una falda de organza sobre un body de encaje; en los Grammy 2026, recibió un premio a la trayectoria artística con un vestido y chaqueta de cuero esculturales de Luis de Javier. Pero no teman, aún sabe brillar.

La irreverencia de Cher es parte de su encanto.