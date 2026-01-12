Celebra Christian Nodal su cumpleaños 27 en Zacatecas

Acompañado de amigos cercanos y familia, el cantante de regional mexicano Christian Nodal celebró su cumpleaños número 27 con una fiesta privada realizada en una hacienda de Tayahua, Zacatecas. El festejo combinó tradición, música y una temática de piratas que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales. El festejo se llevó a cabo en una hacienda privada en Tayahua, una comunidad del municipio de Villanueva, Zacatecas. La celebración se extendió durante el fin de semana e inició con una callejoneada tradicional por las calles del estado, una práctica común en eventos sociales de la región, de acuerdo con elimparcial.com.

Durante este recorrido, Christian Nodal y Ángela Aguilar compartieron algunos momentos previos con sus seguidores mediante redes sociales, mostrando parte del ambiente antes de trasladarse a la hacienda donde continuó la fiesta principal. Ya en la hacienda, la decoración combinó elementos elegantes con referencias a piratas, temática que definió el concepto visual de la noche. Detalles del evento fueron compartidos por algunos asistentes, entre ellos el influencer Kunno y Aneliz Aguilar, hermana de Ángela, quienes publicaron imágenes y videos del festejo. El lugar también contó con música en vivo y espacios abiertos que sirvieron como escenario para distintas actividades durante la noche, en un ambiente privado y controlado.

Uno de los momentos más comentados fue la presentación musical del propio Christian Nodal, quien interpretó varios temas acompañado por un mariachi. Durante la velada, Ángela Aguilar se unió a su esposo para cantar “Dime cómo quieres”, una de las colaboraciones más conocidas de ambos. La participación de la pareja fue registrada por los asistentes y difundida en redes sociales, donde se les observó interactuando de manera cercana durante la interpretación. La celebración también sirvió como escenario para que Ángela Aguilar mostrara un cambio en su imagen. La cantante apareció con extensiones de cabello largo en tono negro. La nueva imagen generó reacciones divididas en plataformas, mientras algunos usuarios celebraron el cambio, otros expresaron críticas, especialmente en torno a la repetición de su repertorio musical, con comentarios como “¿No se saben otra canción?” y “Lo mismo de siempre”. Aunque el ambiente fue de mucho festejo, varios usuarios señalaron ausencias importantes en el evento. No se observó la presencia de los padres de Christian Nodal, Cristy Nodal y Jaime González Terrazas, ni de su hija Inti. Estas ausencias generaron cuestionamientos en redes sociales. Hasta el momento, su única publicación relacionada con la fecha fue una imagen compartida en Instagram, donde mostró un atardecer en Zacatecas con el número 27 dibujado en el cielo.