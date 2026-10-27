Celebra Drake sus 40 años con gran fiesta y los Backstreet Boys

Drake celebró sus 40 años con una fiesta en Nueva York en la que no faltaron los lujos, las celebridades y la música. El rapero canadiense reunió a cerca de 400 invitados en Casa Cipriani, en Manhattan, este fin de semana, donde repartió bolsas de diseñador, premios en efectivo y hasta compartió el escenario con los Backstreet Boys. Aunque su cumpleaños fue el fin de semana, el cantante adelantó los festejos con una noche que una fuente presente describió a People como “tan elegante, extravagante y cara”: “Todo el lugar estaba decorado con mucho lujo, pero con buen gusto”, contó la fuente a la publicación. Entre los invitados estuvieron Travis Scott, Landon Barker, Jack Harlow, Alix Earle y Ashtin Earle, quienes se sumaron a la celebración del intérprete de Best I Ever Had.

Drake.

Uno de los detalles que llamó la atención fue la manera en que Drake decidió consentir a sus invitados. Según una fuente, el rapero regaló bolsas de Chanel y Hermès, además de repartir premios en efectivo de distintas cantidades, detalla quien.com Los premios comenzaban en 10 mil dólares y el más alto alcanzaba un millón de dólares, de acuerdo con el reporte. Así, aunque era el protagonista de la noche, Drake también se encargó de que algunos de sus invitados se llevaran regalos extraordinarios.

La fiesta se extendió durante varias horas y, según una de las fuentes consultadas por la publicación, el cantante pasó buena parte de la noche conversando con distintas mujeres. Además, los festejos no terminarían esa noche: según el reporte, el rapero tenía prevista una segunda celebración. Uno de los momentos más especiales de la celebración llegó con la presentación de los Backstreet Boys. La agrupación, integrada por Nick Carter, AJ McLean, Kevin Richardson, Brian Littrell y Howie Dorough , fue la encargada de poner música a la fiesta. Drake se unió a ellos en el escenario para interpretar I Want It That Way, el éxito que la banda lanzó en 1999 y que se convirtió en uno de los temas más reconocidos de su carrera.

Lo mejor de la noche fue la presentación de los Backstreet Boys.