Agregó que este disco será el número cinco en su carrera, y que a diferencia de los anteriores, este sí es un álbum, ya que David no había estado publicando álbumes, pero sí lo que él llama anti-álbumes, una colección de canciones que no necesitan compartirse en concierto, ni pertenecer a una idea conceptual sólida.

Recordó también que en 2017 lanzó la producción llamada Siguiente, y en 2020 llegó con Reciente, esperando a finales de este año lanzar el más reciente de guitarra y voz, en el cual no habrá duetos.

Aguilar destacó que dentro del ámbito musical cuenta con una trayectoria cercana a los 20 años, manteniendo una evolución considerable, creando vínculos importantes con otros músicos, y cantantes, y proyectos.

“Creo que al paso de estos años no me siento tan diferente, sigo haciendo lo mismo, pero esta vez un poco más revolcado, pero todo ha valido la pena porque ha sido una carrera muy bonita, y creo que la mejor satisfacción que me ha dado la música, es la posibilidad de vivir una exploración espiritual, porque la música para mí es eso, una conexión misteriosa, es la posibilidad de tener un pie en ella, detonando la imaginación, intuición, y la emocionalidad, es todo un camino místico, y cada que me alejo de ella, es como si descansara de esa espiritualidad, pero a la que finalmente vuelvo”, destacó.