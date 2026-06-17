Celebra Eugenio Derbez volver a ser la voz de burro en ‘Shrek 5’

Eugenio Derbez confirmó su regreso como la voz de Burro en Shrek 5, tras la polémica por la ausencia de Alfonso Obregón en el tráiler latino de la película. El anuncio ocurrió después de que la conversación en redes sociales se centrara en el cambio de voces en la popular franquicia animada. En el mensaje publicado en Instagram, Derbez narró lo siguiente. “Les voy a contar una historia. Había una vez un ogro que, como las cebollas, tenía capas. Una princesa con un oscuro secreto. De noche, se volvía una ogra. Y bueno, el mejor personaje: un burro que decían que no se podía quedar callado, pero yo digo que siempre tenía algo importante que decir”.

La confirmación de Derbez se dio en medio de una alta expectativa entre los seguidores de la saga. El actor destacó que Burro “dejó frases icónicas, cantó como nadie y se convirtió en parte de la infancia de muchísima gente”, señala vanguardia.com Añadió que el personaje ya es parte de la cultura pop y subrayó lo siguiente. “Pasaron los años y aunque muchos seguimos repitiendo sus frases, todavía falta algo: volver a escucharlo. Por eso quiero contarles que regreso como la voz de Burro en Shrek 5. Y créanme, este Burro todavía tiene mucho que decir”.