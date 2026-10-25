Celebra Fobia sus 39 años de trayectoria, con magno concierto

Fobia celebró su cumpleaños 39 junto a 15 mil seguidores en el Palacio de los Deportes, en una noche llena de éxitos, baile y muchos gritos. El ambiente previo al show, lo puso Meme del Real con su proyecto solista. La banda apareció en el escenario diez minutos después de las 21:00 horas y de inmediato “soltaron” dos hits: “Veneno vil” y “No eres yo”, lo que provocó la euforia de los asistentes, que ya pedían su salida con gritos y chiflidos. “Gracias por estar aquí esta noche, gracias a cada uno de ustedes, cada uno es igual de importante para nosotros. Especialmente esta noche porque un 24 de octubre de hace 39 años, fue la primera vez que tocó Fobia aquí en la Ciudad de México”, dijo Leonardo de Lozanne, vocalista del grupo, al saludar a la audiencia.

El quinteto lució casual, sacó y pantalones, con playeras o camisas, Leo, iba de blanco con camisa de rombos, Cha!, Paco Huidobro e Iñaki Vázquez, de negro con playeras, y Elohim Corona primero lució un saco blanco y a la mitad del show se lo cambió por uno rojo, detalla elheraldodemexico.com El público se entregó por completo, cantando, saltando, prendiendo la luz de su celular para los temas más tranquilos o aplaudiendo cuando Leonardo lo pedía. Mientras que la banda hacía lo propio en el entarimado.

Mas de 15 mil personas se dieron cita en el concierto.

Tal como lo prometieron, tocaron canciones que pocas veces presentan como Dios bendiga a los gusanos, Pudriendo, Caminitos hacia el cosmo y Regrésame a Júpiter. La agrupación dejó todo tocando sus respectivos instrumentos y mostrando uno que otro paso de baile. Leonardo hasta movió las caderas de espaldas a la audiencia, provocando el grito de las mujeres que estaban en primera fila. Para Descontrol y Miel del escorpión, la gente estaba extasiada, incluso los que no se levantaban de sus asientos, no podían dejar de mover su cabeza o el pie al ritmo de la música. Mientras que en Maten al Dj, el Domo de cobre se convirtió en una disco y hasta Cha! “sacó los pasos prohibidos” y Leonardo bajó a saludar, por segunda vez, a las personas de las primeras filas. En Dos corazones la fiesta estaba en su mejor momento, la gente cimbro el recinto cuando el vocalista les pidió saltar. Antes del llegar al primer encoré sonaron Más caliente que el sol y Miedo. Después las luces se apagaron, pero no hizo falta gritar por otro tema, nadie se movió de su asiento, solo hubo algunas rechiflas invocando a la banda.

El grupo brindó un recorrido por sus mejores éxitos.