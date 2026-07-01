Celebra ‘Frodo’, Elijah Wood el triunfo de la Selección Mexicana contra Ecuador

El triunfo de México en el partido donde se impuso ante Ecuador generó gran euforia en todo el mundo, muestra de ello es el mensaje de Elijah Wood con el que le mostró su apoyo a la selección mexicana.
A través de sus redes sociales el actor, quien interpreta a Frodo en la saga de El señor de los anillos, se hizo presente ante el histórico partido.
“¡¡Go Mexico!!”, es el sencillo, pero significativo mensaje publicado por Elijah Wood a través de su cuenta de X, antes Twitter, durante el partido de esta noche en el que la selección mexicana le ganó a Ecuador con un marcador de 2-0.
La publicación despertó de inmediato la emoción de la afición mexicana, quienes no dudaron en arropar al actor con la frase: “Elijah, hermano, ya eres mexicano” e imágenes elaboradas con inteligencia artificial (IA), señala heraldodemexico
Go Mexico!!— Elijah Wood (@elijahwood)
July 1, 2026
Go Mexico!!
“Gracias, Sr. Frodo”, “Lo quiero mucho, señor Frodo”, “We did it, Elijah”, “A partir de ahora serás conocido como FroDominguez”, “Frodo, hermano, ya eres mexicano”, “Love you, tío Frodo. Gracias”, “Salud, Frodo”, “Mi señor Frodo”, “¡Viva México!”, “For Frodo”, “Saludos, Frodo Bolsón”, “Hasta Frodo lo sabe, ¡Viva México!” y “Como si necesitara otra maldita razón para quererte”, “A huevo, we. Gracias por salvar la tierra media”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.
La selección mexicana ganó su primer partido mundialista de eliminación directa en 40 años al vencer 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de la Copa Mundial 2026.
La última vez que el Tricolor ganó un partido así fue en el mismo recinto ante Bulgaria en México 1986, con el hoy seleccionador Javier Aguirre en la cancha.
Elijah Wood es un actor y productor estadounidense reconocido, él comenzó su carrera siendo un niño y se convirtió en una de las estrellas infantiles más reconocidas de Hollywood antes de alcanzar fama mundial como Frodo Bolsón en la trilogía cinematográfica de The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The Lord of the Rings: The Two Towers y The Lord of the Rings: The Return of the King, dirigidas por Peter Jackson.