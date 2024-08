Los temas que hasta ese momento eran los más escuchados como Longview, Basket Case , When I Come Around y Goog Riddance , también se volvieron emblemáticos en MTV, definiendo así una Era del rock alternativo.

Es por esto que Green Day celebrará el aniversario número 20 del álbum musical el próximo 25 de octubre, sacando una reedición de lujo que incluirá la opera punk rock original del 2004 junto con material de manera adicional, como caras b, pistas extras, demos inéditos y grabaciones en vivo de la época.

La reedición también incluirá la película Heart Like A Hand Grenade (2015), 35 minutos de la banda en vivo de la BBC y un nuevo documental titulado 20 years of American Idiot, entre los 15 demos de las sesiones de grabación se encuentran temas como Holiday, Boulevard of Broken Dreams y Wake Me Up When September Ends.

La banda también recorrerá Norteamérica con su gira The Saviors Tour, interpretando por completo American Idiot y Dookie de 1994.