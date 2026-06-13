$!Celebra Grupo Frontera la llegada del Mundial con el tema ‘Un solo corazón’

La pasión por el fútbol está en su punto más alto y la música se convierte en el lenguaje perfecto para transmitir esa alegría. Como parte de Entregamos Todo por el Fut, una iniciativa de Amazon que reconoce cómo en México el fútbol se vive mucho antes del silbatazo inicial. Grupo Frontera lanza Un Solo Corazón, un tema que refleja la energía y entusiasmo únicos de la afición mexicana, con un video en el que ponen a bailar a los jugadores de la Selección y a su director técnico, Javier Aguirre. Para contagiar aún más esa euforia, el grupo presentó de forma oficial el clip durante el partido amistoso que se jugó entre México vs. Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, previo al Mundial. En entrevista Paul Forat, director de Amazon Music, cuenta a detalle cómo nació esta colaboración, lo que transmite la canción, y el divertido detrás de cámaras lleno de anécdotas en tiempo récord.

“No es necesariamente la canción típica, obvia, de himno de fútbol, que son un poco más fuertes o más rápidas”, explica Forat. “La letra narra la historia de ‘Caigan todos a mi casa que en menos de una hora juega la selección, vamos a prender el carbón’, es la pasión que genera el fútbol, la misma que genera la música”, aseguró sobre está producción musical a cargo de Édgar Barrera. “Pensamos en nombres, pensamos en opciones y una de las primeras fue Grupo Frontera”, recuerda sobre los inicios de este tema que se ya se escucha.

Señaló que elegir a Grupo Frontera para interpretar este tema fue tarea fácil, que todo se definió al preguntarse por qué no sería una buena opción. La banda formada por Adelaido “Payo” Solís III, Juan Javier Cantú, Julián Peña Jr., Alberto “Beto” Acosta y Carlos Guerrero en Edinburg, Texas, la banda es de los grandes exponentes de la música regional mexicana, y sus voces se han escuchado en colaboración con artistas como Shakira, Bad Bunny, Manuel Turizo o Christian Nodal. Su talento no solo es aceptado por el público en Mexico, sino que también tiene presencia en Estados Unidos, y es tal su impacto entre los escuchas que, desde que se formó en 2022, el grupo ha ganado un Latin Grammy y cuenta con dos nominaciones al Grammy anglo.