El duo siempre han mostrado orgullosos de sus raíces musicales de country y góspel. En el disco que actualmente preparan estos géneros también estarán presentes, publicó vanguardia.com.

“Esperamos que todas las mujeres que escuchen esta canción se sientan empoderadas y que sepan que valen eso y que le recuerden a los hombres lo que necesitan. Y ahora que se ha ido redefiniendo la masculinidad, la nueva masculinidad, es como recordarle esto a todos los hombres”,

“Regresamos a esas raíces. Hay elementos country, hay elementos de góspel en las canciones, hay un acordeón, hay mariachi”, dijo Hanna. “Es un disco en donde no le pusimos etiquetas a nada y no buscamos un género en particular; simplemente buscamos producir la canción como lo imaginábamos y no pensarlo dos veces, y creo que esa libertad nos encantó. Quedamos muy felices con el resultado”, añadió.

En tanto que en abril y mayo, Ha*Ash se realizará conciertos en las ciudades de Jojutla, Morelos; Toluca, Estado de México, y Puebla, Puebla. Por lo pronto, sus fans ya pueden deleitarse con su más reciente sencillo “Lo que un hombre debería saber”.

“Es una canción divertida, es una canción relajada. Todo surgió cuando estábamos en una cena con amigos y un amigo nos dice: ‘Es que no te das cuenta que a veces los hombres somos muy prácticos, a veces nada más hay que decir las cosas, porque también uno no puede pretender que alguien adivine lo que estás sintiendo si no lo dices’. Y dije ‘¡canción!’”, explicó Hanna.