Celebra Harry Potter su 25 Aniversario, realizan evento especial en Londres por la nueva serie

Aunque anteriormente ya hubo reestrenos de las primeras cuatro películas, esta será la primera vez que la cinta incluirá un contenido extra especial al finalizar la proyección de Harry Potter y la Piedra Filosofal . Además, se espera que próximamente anuncien el reestreno de las demás películas del mundo mágico.

Mientras los fans del Mundo Mágico esperan el estreno de la nueva serie de HBO Max, se anunció el reestreno de la primera película de la saga, Harry Potter y la Piedra Filosofal , con motivo de su 25 aniversario. Sin embargo, en esta ocasión prometen 15 minutos de contenido especial nunca antes visto.

¡Preparen sus varitas y no se levanten de sus asientos! 🚂✨ Mucha atención, Potterheads: el Mapa del Merodeador nos revela que hay 15 minutos de contenido clasificado y exclusivo esperando al final de la función. Ni el mismísimo Dumbledore nos quiso confirmar de qué se trata... pic.twitter.com/FZ1xY3Ju33

Por si fuera poco, también se confirmó que la celebración incluirá un evento especial en Londres, así como nuevas sorpresas relacionadas con la próxima serie de HBO Max, que se estrenará el 25 de diciembre en la plataforma, señala elheraldodemexico.com

La cadena de cines Cinépolis confirmó que, a partir del 27 de agosto, Harry Potter y la Piedra Filosofal regresará a sus salas en México. Sin embargo, todavía no se han revelado los horarios ni los complejos donde estará disponible, por lo que habrá que mantenerse atentos a los próximos anuncios.

Aunque por ahora solo se confirmó el reestreno de la primera película de la franquicia, el sitio oficial de Wizarding World anunció que planea llevar nuevamente las ocho películas de Harry Potter a los cines, por lo que se esperan más detalles en las próximas semanas.

Además del reestreno mundial de la película, se confirmó que habrá un evento especial para celebrar el tradicional regreso a clases en Hogwarts. Hasta el momento, se anunció una celebración el próximo 1 de septiembre en Londres, aunque se espera que más ciudades se sumen al festejo.

Por otro lado, también podrían revelarse nuevos detalles sobre la próxima serie de Harry Potter para HBO Max, la cual está planeada para tener una duración de siete temporadas.