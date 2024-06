Tras postear la noticia el post recibió comentarios mixtos, en su mayoría en español y en desacuerdo no sólo con la elección sino de que ella celebraba sin conocer la carrera política o situación real de México, señala vanguardia.com

“En México no celebramos esto, no nos representa”, escribió una de las usuarias. O el comentario de la usuaria @fer_alfaroe en donde le explica a la actriz que no es la mejor opción. “Soy mexicana y no es lo que parece, no fue la mejor opción para México”, se puede leer en el comentario.

Luego de postear la noticia en su perfil, la protagonista adulta de Un viernes de Locos compartió en sus historias de Instagram un video con parte del primer discurso de Claudia como la presidente electa de México, en donde incluyó el comentario “Madam president”.