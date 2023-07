En Midnight Trip To Vegas , JLO narra cómo fue ese viaje fugaz e improvisado hacia Las Vegas para poder contraer matrimonio de una manera muy austera. Esto lo dio a conocer el pasado lunes 17 de julio a través de su boletín On The JLo, aunque fue en su cuenta de Instagram donde promocionó este nuevo contenido.

Cabe mencionar que esta canción formará parte del nuevo álbum de la actriz y cantante, This Is Me... Now, el cual es la continuación de su álbum This Is Me...Then, que lanzó en el 2002 y donde también tiene una canción dedicada a su esposo, Dear Bean, cuando eran novios.