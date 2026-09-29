$!Celebra Kany García sus dos nominaciones al Latin Grammy 2026

La cantautora puertorriqueña Kany García celebra un momento especial en su vida, al recibir dos nominaciones dentro de la 27 edición de los Latin Grammy, gracias a su más reciente producción discográfica titulada Puerta Abierta, y la canción A la niña que fui. En rueda de prensa vía Zoom, la intérprete de Confieso, compartió llegan en una etapa importante de su vida, tras el lanzamiento en abril del disco Puerta Abierta, proyecto que representa su décimo álbum de estudio, conformado por 11 temas, en el que cuenta con colaboraciones con figuras como Juan Luis Guerra, Rawayana, Nathy Peluso y Yuridia. “Yo recibo la noticia de estas nominaciones en casa, estaba tranquila, no estaba conectada con nada, mucho menos con que en ese día esto iba a pasar, me agarró totalmente por sorpresa, y me agarra en medio de una gira, y a unos días de cumplir años, tenía como muchos festejos alrrededor de lo que eran las nominaciones”, señaló la cantante. Agregó que, con todo lo que estaba viviendo en ese momento, recibir la noticia de las dos nominaciones, la llenó de mucha alegría.

Kany García.

Respecto a su paso por la Sphere en Las Vegas, donde acompañó a Carín León, como parte de su residencia, Kany compartió que fue toda una locura, una gran experiencia para ella. ”Yo venía de un viaje personal, estaba en Europa, me tomó 13 horas para poder llegar a Las Vegas, y prepararme en sólo una hora para subir al escenario, y lo hice con todas las ganas de acompañar a mi amigo, y vivir con él este momento de su vida, interpretando dos canciones, y siempre cantar con Carín para mí es una alegría, un lujo, una inyección de alegría maravillosa. Me en encanta este tipo de momentos porque me enseñan que siempre hay que aplaudir al compañero”, resaltó la cantante. Regresa a Sinaloa Como parte de su tour, la cantante tiene programado regresar a Sinaloa, donde ofrecerá tres conciertos, los días 9 de octubre en Los Mochis, 30 de octubre en Mazatlán en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Mazatlán, acompañada por sus seis músicos y con un espectáculo completamente en vivo.

La gira de Kany contempla13 ciudades en México.

También estará el 31 de octubre en Culiacán, lugares donde una vez más conquistará a los sinaloenses con éxitos como Confieso, A la niña que fui, Te lo agradezco, Para volver a amar, Que te vaya mal, Elegirte, Soy yo, Para siempre, Adiós, Déjate llevar, entre muchos otros. Durante la entrevista con medios nacionales y de Sinaloa, la intérprete habló sobre su próxima llegada a tierras sinaloenses y destacó especialmente su entusiasmo por conocer Mazatlán, una ciudad reconocida mundialmente por su tradición musical y por ser uno de los grandes referentes del regional mexicano y la música de banda. La relación de Kany con la música mexicana no es nueva. A lo largo de su carrera ha colaborado con importantes exponentes de nuestro país, por lo que su llegada a Mazatlán representa también un encuentro entre su propuesta de pop latino y una ciudad profundamente ligada a la música.