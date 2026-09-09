Celebra Kylie Minogue 25 años del tema ‘Can’t Get You Out of My Head’

Hace 25 años, Kylie Minogue cambió para siempre el rumbo de su carrera y del pop contemporáneo con el lanzamiento de Can’t Get You Out of My Head. Publicada en septiembre de 2001 como el sencillo principal del álbum Fever, la canción conquistó las listas de popularidad en decenas de países gracias a una combinación irresistible de electrónica, dance-pop y una melodía imposible de olvidar. Desde clubes nocturnos en Europa hasta estaciones de radio en América y Asia, el tema se convirtió en un fenómeno global que redefinió la imagen de la artista australiana y marcó el sonido de toda una generación. Cerca de su aniversario, este tema icónico de principios del milenio regreso a los charts gracias a la viralidad.

Antes de Fever, Kylie Minogue ya era una estrella consolidada, pero Can’t Get You Out of My Head la llevó a una nueva dimensión internacional. La canción representó una reinvención artística que dejó atrás parte de su imagen noventera para abrazar una estética futurista y sofisticada, detalla quien.com El sencillo se convirtió en un éxito inmediato y abrió las puertas a una nueva etapa creativa que posicionó a la cantante como una de las figuras más importantes del pop del nuevo milenio, un icono musical y una diva consagrada para las poblaciones LGBTIQ+. El tema fue compuesto y producido por Cathy Dennis y Rob Davis, dos nombres fundamentales en la música pop británica de principios de los años 2000.