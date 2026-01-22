Celebra La Adictiva el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez

Con un popurrí especial titulado Ella y Él Rey, La Adictiva celebró los 100 años del natalicio de José Alfredo Jiménez, dichos temas cobran nueva vida en la voz y estilo de la banda mazatleca, una de las agrupaciones representativas de la música regional mexicana.

Con este popurrí, la reconocida agrupación, lanza un popurrí en honor al legendario cantautor, y una de las figuras más influyentes e icónicas de la música mexicana.

Este emotivo popurrí está conformado por dos de los temas más emblemáticos del repertorio de José Alfredo Jiménez, los cuales forman parte del setlist en los shows de La Adictiva, mismas que han marcado generaciones y que hoy regresan con un estilo sinaloense especial, respetando la esencia del mariachi y la música ranchera, pero con el sello distintivo y la potencia musical de la agrupación.