Celebra La Arrolladora Banda El Limón, sus tres nominaciones en los Premios Juventud 2026

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho continúa reafirmando que la tradición y la frescura pueden ir de la mano. El talento, carisma y energía de la nueva generación de vocalistas han fortalecido el vínculo de la agrupación con nuevas audiencias, un momento que hoy queda reflejado con dos nominaciones a Premios Juventud 2026.

La agrupación competirá en las categorías de La Mezcla Perfecta (He Perfect Collab) por Una Noche Contigo , Mejor Canción Banda Música Mexicana por Aunque Tiren Hate.

Reconocimientos que celebran el impacto que La Arrolladora continúa teniendo dentro del género y su capacidad para seguir evolucionando sin perder la esencia que la se ha convertido en una de las agrupaciones más importantes de la música mexicana.