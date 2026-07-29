Celebra La Arrolladora Banda El Limón, sus tres nominaciones en los Premios Juventud 2026

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho continúa reafirmando que la tradición y la frescura pueden ir de la mano. El talento, carisma y energía de la nueva generación de vocalistas han fortalecido el vínculo de la agrupación con nuevas audiencias, un momento que hoy queda reflejado con dos nominaciones a Premios Juventud 2026.
La agrupación competirá en las categorías de La Mezcla Perfecta (He Perfect Collab) por Una Noche Contigo , Mejor Canción Banda Música Mexicana por Aunque Tiren Hate.
Reconocimientos que celebran el impacto que La Arrolladora continúa teniendo dentro del género y su capacidad para seguir evolucionando sin perder la esencia que la se ha convertido en una de las agrupaciones más importantes de la música mexicana.
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La edición 2026 de Premios Juventud se llevará a cabo el próximo 3 de septiembre en el Starlite Auditorium de Marbella, España, y será transmitida en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX a partir de las 17 horas, tiempo del Pacífico.
Los seguidores de La Arrolladora Banda El Limón ya pueden apoyar a la agrupación votando en las categorías en las que está nominada. Las votaciones ya se encuentran abiertas a través del sitio oficial de Premios Juventud y permanecerán disponibles por tiempo limitado.
La noticia publicada en su cuenta de Instagram, generó muchas felicitaciones de sus fans, dejando muchos mensajes de apoyo a la agrupación mazatleca.
“Votando por ustedes !Felicidades por su nominación!”, “¡Felicidades Arrrolladora, bendiciones para todos ustedes jóvenes con talento carisma y Gran calidad humana”, “Mis votos favoritos”, entre otros comentarios.