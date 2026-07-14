Celebra la Casa Real el triunfo de España sobre Francia en semifinales del Mundial

La Casa Real española celebró el triunfo de la selección española de 2-0 frente a Francia en las semifinales de la Copa del Mundo 2026.

La Familia Real compartió un video en sus redes sociales donde se puede ver al Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía festejando con gran entusiasmo y vistiendo la camiseta del equipo, mientras ven el partido.

”¡España está en la final! Han vuelto a demostrar por qué son una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a su lado, llega el momento de luchar por el título. Gracias por hacernos disfrutar de este camino”, se lee en el video.