Al término del homenaje, Aguilar se dijo feliz de estar ahí.

“Estamos todos para aprender a eso vengo, ojalá luego me dicen si hay cosas que arreglar, después, no en vivo”, dijo al equipo de críticos.

En una segunda participación, casi al final del programa, el intérprete tomó de nuevo el escenario para interpretar el tema El comienzo del final, de su propia autoría.

“Me siento feliz, agusto, en casa, me encantó todo el drama, y lo que más me gustó poder diferenciar entre los académicos que cantan de verdad y los que no, no voy a decir quiénes pienso, pero me gustó verlos de cerca”, le dijo a Yahir, conductor del programa.

“Llevo 10 años cantando y siento que apenas estoy empezando, tengo 22 años, y me encanta venir a aprender, veo a todo mundo aquí y aprendo muchísimo”.