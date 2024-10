”Estoy feliz de celebrar 38 años de carrera, hacia mucho tiempo que no festejaba algo así, pero creo hoy vale la pena hacerlo, recordando aquellos inicios como payasito junto al maestro Jorge Luis Hurtado Reyes, mejor conocido como ‘Tilichito’, siendo esta la puerta para lo que vendría después en mi carrera”, dijo.

“Hacer reír al público es una de las mejores satisfacciones que me ha dado la vida, me ha llevado a visitar importantes escenarios, también he estado en la televisión en programas como Fábrica de Risas, con Jorge Ortiz de Pinedo, Sábado Gigante, sin olvidar su paso por la televisora local en Culiacán, la primera en darle la oportunidad de mostrarme como artista”.

Luis Tomás resaltó que en esta carrera, permanecer vigente en el gusto de la gente es importante, por ello, la preparación nunca termina, educando más su voz, agregar nuevos personajes a su show, cuidando siempre dar un show de calidad, innovador y divertido.

Entre las muchas satisfacciones que dijo, ha cosechado estas casi cuatro décadas, se encuentran el haber pisado muchos escenarios, haber llegado a Televisa, Univisión, presentar sus show en gran parte de los estados del país.