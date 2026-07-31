Celebra María José sus 50 años, lanzando el sencillo ‘Respirar’

“Cumplí 50 años y no tengo absolutamente ningún tema en decirlo, porque estoy espectacular”, expresó entre risas. “Nosotros nos tenemos que echar porras. Si no somos nosotros, ¿quién? Yo me veo al espejo y digo: ‘Estás preciosa, mi amor’. Ya no vivo para cumplir las expectativas de los demás”, expresó la cantante para elheraldodemexico.com

En una entrevista para el programa de Televisión, que se transmite mediante la señal de Heraldo Media Group, María José explico que Respirar es el primer sencillo de Alma de Mujer , un disco que verá la luz en marzo y que definió como una radiografía de la etapa que actualmente atraviesa.

La cantante María José aseguró que llegar a los 50 años marcó un antes y un después en su vida personal y artística. La intérprete reveló que ha dejado de preocuparse por las críticas y las expectativas ajenas, una etapa que inspiró su nuevo sencillo Respirar , tema con el que adelanta el lanzamiento de su próximo álbum inédito.

La intérprete explicó que esta nueva forma de ver la vida quedó plasmada en Alma de Mujer, un material que aborda emociones, pérdidas, fortaleza y el proceso de reconectar con uno mismo.

Aunque el sencillo puede interpretarse como una canción de desamor, la cantante aclaró que su mensaje va mucho más allá de una ruptura sentimental.

Explicó que el tema habla de esos momentos en los que el dolor es tan intenso que incluso parece difícil respirar, ya sea por una pérdida, un duelo o cualquier situación que golpee emocionalmente.

También señaló que la canción invita a detenerse, darse un respiro y volver a conectar con uno mismo, especialmente en una época en la que todo parece ir demasiado rápido.

La ex integrante de Kabah comentó que Alma de Mujer también busca rendir homenaje a las mujeres mexicanas y latinoamericanas. “Siempre he tratado de representar a la mujer mexicana, que es aguerrida, luchona, que se cae, se sacude y vuelve a levantarse”, comentó”.

Asimismo, reconoció que durante muchos años puso primero a su familia antes que a ella, pero ahora también procura dedicar tiempo a su propio bienestar.

María José aseguró que se volvió mucho más exigente con la música que publica, pues considera que debe estar a la altura de canciones que ya forman parte del gusto de su público, como Prefiero ser su amante, No soy una señora y Lo que tenías conmigo.

“Compito conmigo misma. Mi público quiere canciones para desgarrarse, para cantar a todo pulmón. Van a mis conciertos a hacer musicoterapia”, comentó.

Para este nuevo álbum trabajó con reconocidos compositores y productores como Áureo Baqueiro, George Noriega, Ana Bárbara, Paty Cantú, Pablo Preciado, Pablo Pinilla y Bruno Danzza, además de impulsar a nuevos talentos como Nila.

De cara al cierre del año, María José continuará con la promoción de Respirar, disponible ya en todas las plataformas digitales, mientras prepara el lanzamiento de Alma de Mujer, previsto para marzo, con la intención de que coincida con el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.

Además, confesó que uno de sus deseos es compartir escenario con Carín León.