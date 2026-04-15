$!Celebra Mijares 40 años de trayectoria con memorable concierto

Manuel Mijares celebró cuatro décadas de trayectoria con un concierto especial en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, acompañado por una orquesta sinfónica y artistas invitados. El espectáculo, realizado el 14 de abril, reunió a figuras clave de la música mexicana y a más de 10 mil asistentes.

La noche comenzó con un cóctel para medios, donde Mijares agradeció a la prensa el acompañamiento durante su carrera. El cantante señaló que mantenerse vigente en la industria ha sido su mayor reto profesional.

Emmanuel, Daniela Romo y Yuri acompañaron a Mijares en el escenario. Durante el espectáculo, Emmanuel recordó que Mijares inició su carrera como corista en su banda.

La participación de Daniela Romo destacó con Me alimento de ti, canción que recuperó notoriedad tras su inclusión en la serie Mentiras. Yuri se unió para interpretar Acompáñame y resaltó su amistad con el intérprete, a quien calificó como su mejor amigo en la industria, señala infobae.com