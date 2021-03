Miley Cyrus recordó con gran cariño a uno de los personajes más emblemáticos de la televisión infantil, “Hanna Montana”, con una carta especial.

A 15 años de su estreno, Miley Cyrus decidió festejar de la forma más increíble posible, ya que le escribió una carta en puño y letra al personaje que la lanzó al estrellato mundial.

“Hola Hannah, ha pasado un tiempo. 15 años para ser exactos desde la primera vez que deslicé esos flequillos rubios sobre mi frente en el mejor intento por ocultar mi identidad. Luego me puse una bata de felpa rosa vómito con un HM deslumbrante sobre el (corazón). No sabía entonces... ahí es donde vivirías para siempre. No solo en la mía, sino en millones de personas en todo el mundo”, escribió la actriz.

Miley Cyrus rindió así homenaje a Hannah Montana en su aniversario 15 y aseguró que, en algún momento de su vida, Hannah y ella, fueron una misma persona, publicó glamour.mx.