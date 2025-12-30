Celebra Montserrat Oliver a Yolanda Andrade por sus 54 años

La celebración no solo fue un festejo personal, sino también una señal de continuidad en medio de un proceso médico complejo que ella misma decidió explicar públicamente.

La conductora mexicana compartió esta fecha rodeada de personas cercanas, en un encuentro discreto que adquirió un significado especial tras la crisis de salud que la llevó al hospital a mediados de mes.

En un momento marcado por la incertidumbre médica y los cambios personales, Yolanda Andrade celebró su cumpleaños número 54 el pasado 28 de diciembre, en un festejo preparado por su amiga Montserrat Oliver.

El cumpleaños ocurrió semanas después de que Yolanda Andrade fuera hospitalizada por complicaciones derivadas de los malestares que ha enfrentado en los últimos años, señala elimparcial.com

Aunque no se detallaron públicamente las causas específicas de ese ingreso, su reaparición en un ambiente familiar fue interpretada como un momento de pausa y acompañamiento tras un periodo de atención médica constante.

La reunión se llevó a cabo en un entorno cercano, lejos de actos públicos, y permitió a la conductora mostrarse estable, con ánimo para compartir con quienes han estado presentes durante su proceso de salud.

Uno de los momentos más comentados del festejo fue el reencuentro con Montserrat Oliver, amiga cercana y compañera profesional de Yolanda Andrade. Oliver compartió en redes sociales un video en el que se observa a la conductora soplando las velas de su pastel.

El mensaje que acompañó la publicación destacó la relación entre ambas y el significado del momento. En el video, Andrade aparece relajada y con disposición para bromear, incluso cuando pidió que no la empujaran durante la tradicional mordida al pastel.

Más allá de la celebración, 2025 fue un año decisivo para Yolanda Andrade en términos de salud. Después de dos años de síntomas persistentes y evaluaciones médicas, la conductora informó públicamente que recibió el diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

La revelación la hizo a través de un video en Instagram, donde explicó con claridad la naturaleza del padecimiento y cómo se manifiesta en su caso. Andrade señaló que se trata de una enfermedad degenerativa que afecta sus funciones físicas de forma variable.