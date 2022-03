$!Celebra Myriam Montemayor 19 años de carrera artística

“Estoy feliz de estar en Culiacán, y formar parte de un evento de gente emprendedora, me encanta que me hayan invitado a la reinauguración de una clínica de salud capilar, y celebrar con ellos este motivo, porque todo triunfo es una celebración”, expresó la cantante.

“Creo que estos 19 años he vivido muchas etapas diferentes de mi vida, y cada una de ellas me ha marcado, y las he plasmado en cada uno de mis discos, un sueño que empezó hace 19 años, y se hizo realidad gracias a la preferencia del público, y hoy sigo realizándome de manera profesional gracias al apoyo de la gente que desde hace muchos no ha dejado de brindarme su cariño y apoyo en cada paso que doy en mi carrera”.

Si bien ha triunfado en lo profesional dentro de lo que ama tanto hacer en la música, también, dijo, sentirse plena y realizada como mujer, al tener un sólido matrimonio, ser madre de dos hijos, aspecto que la hace sentirse feliz y realizada.