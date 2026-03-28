Celebra Natanael Cano sus 25 años con una gran fiesta

De acuerdo con las imágenes compartidas, el festejo tuvo como eje principal la música en vivo. El intérprete convivió con los invitados y también participó activamente en el espectáculo, lo que convirtió la celebración en una experiencia cercana entre artista y asistentes.

El evento, que se difundió a través de clips en redes sociales, mostró un formato tipo concierto en vivo con presentaciones especiales y colaboraciones sobre el escenario.

El cantante sonorense Natanael Cano celebró su cumpleaños número 25 con una fiesta privada que reunió a artistas, colegas del regional mexicano, así como amigos y familiares.

Entre los invitados destacados estuvieron agrupaciones y figuras reconocidas del regional mexicano. Se reporta la presencia de Los Migueles de Miguel Montoya, Los Hijos de Barrón y el vocalista de Los Alegres de la Sierra, Inocente Guerrero López, conocido como “Chente” Guerrero.

Durante el evento, este último interpretó uno de los temas más representativos de su agrupación frente a Cano y sus padres, en un momento que fue captado en video y compartido en plataformas digitales, señala elimparcialcom

Además de ser anfitrión, Cano participó en varias interpretaciones junto a sus invitados. En los clips difundidos se observa que cantó temas como El Karma, popularizado por Ariel Camacho, así como De Rodillas Te Pido en colaboración con “Chente” Guerrero.

El espacio donde se realizó la celebración parece ser un club campestre o recinto privado. La ambientación fue sencilla, con mesas redondas de estilo rústico y sin decoraciones elaboradas. En ellas se observaban principalmente bebidas, mientras los asistentes disfrutaban del espectáculo.

El área principal contó con un escenario equipado con estructuras metálicas de iluminación, una pantalla LED con colores intensos y equipo de audio profesional. La iluminación multicolor y los instrumentos visibles refuerzan la idea de un concierto privado diseñado para el evento.

En las imágenes, el cantante aparece con un atuendo alineado a su identidad dentro del regional mexicano. Porta un sombrero vaquero blanco, camisa de satín en tono claro con el pecho ligeramente abierto y detalles bordados, además de una cadena plateada.

Su vestimenta se completa con pantalón oscuro de corte formal, cinturón con hebilla dorada, reloj visible y tatuajes en cuello y brazos. En una de las tomas sostiene una bebida y lleva un dispositivo sujeto al pantalón.

Natanael Cano, cuyo nombre completo es Natanahel Rubén Cano Monge, nació el 27 de marzo de 2001 en Hermosillo, Sonora. Es reconocido por ser uno de los impulsores del subgénero conocido como corridos tumbados.

Su proyección internacional comenzó tras el lanzamiento de su álbum Corridos Tumbados y su vínculo con la disquera Rancho Humilde. Entre sus canciones más conocidas se encuentran Soy el Diablo (Remix), Amor tumbado, PRC y Ch y la pizza.