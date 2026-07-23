Celebra ‘One Piece’ 29 años de surcar los mares llenos de aventuras

One Piece, una de las obras más influyentes de la cultura popular japonesa, celebra 29 años desde el inicio de su publicación. La historia creada por Eiichiro Oda apareció por primera vez el 22 de julio de 1997 en el número 34 de la revista Weekly Shnen Jump, dando comienzo a una travesía que conquistaría a millones de lectores alrededor del mundo.
La aventura sigue a Monkey D. Luffy, un joven pirata que sueña con encontrar el legendario tesoro conocido como One Piece y convertirse en el Rey de los Piratas. Para conseguirlo, emprende un viaje por mares desconocidos mientras reúne a la tripulación de los Sombrero de Paja, integrada por personajes como Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook y Jinbe.
Aunque su premisa gira alrededor de piratas, batallas y tesoros, el éxito de la obra se explica también por los temas que aborda: la amistad, la libertad, la justicia, la discriminación, la pérdida, la lealtad y la lucha por alcanzar los sueños.
A lo largo de casi tres décadas, Oda ha construido un enorme universo compuesto por islas, culturas, gobiernos, criaturas y misterios conectados entre sí, señala planoinformativo.com
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El impacto editorial de One Piece continúa creciendo. Durante 2026, la franquicia confirmó que el manga superó los 600 millones de ejemplares en circulación en todo el mundo, de los cuales más de 450 millones corresponden a Japón y 150 millones al mercado internacional.
La obra también posee el récord Guinness como la serie de cómic publicada por un solo autor con mayor número de ejemplares. La marca fue reconocida inicialmente en 2015 y actualizada en 2022, cuando la publicación alcanzó los 500 millones de copias distribuidas mundialmente.
A 29 años de su nacimiento, One Piece permanece vigente y continúa sumando seguidores en distintos países. Su legado supera las páginas y las pantallas: para sus fanáticos, la búsqueda del tesoro representa una celebración de la libertad, la perseverancia y la importancia de encontrar compañeros con quienes compartir el viaje.
Mientras Luffy y los Sombrero de Paja continúan navegando hacia su destino, millones de lectores esperan descubrir el mayor misterio de la historia: qué es realmente el One Piece. Después de 29 años, la aventura todavía no ha terminado.