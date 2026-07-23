Celebra ‘One Piece’ 29 años de surcar los mares llenos de aventuras

One Piece, una de las obras más influyentes de la cultura popular japonesa, celebra 29 años desde el inicio de su publicación. La historia creada por Eiichiro Oda apareció por primera vez el 22 de julio de 1997 en el número 34 de la revista Weekly Shnen Jump, dando comienzo a una travesía que conquistaría a millones de lectores alrededor del mundo.

La aventura sigue a Monkey D. Luffy, un joven pirata que sueña con encontrar el legendario tesoro conocido como One Piece y convertirse en el Rey de los Piratas. Para conseguirlo, emprende un viaje por mares desconocidos mientras reúne a la tripulación de los Sombrero de Paja, integrada por personajes como Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook y Jinbe.

Aunque su premisa gira alrededor de piratas, batallas y tesoros, el éxito de la obra se explica también por los temas que aborda: la amistad, la libertad, la justicia, la discriminación, la pérdida, la lealtad y la lucha por alcanzar los sueños.

A lo largo de casi tres décadas, Oda ha construido un enorme universo compuesto por islas, culturas, gobiernos, criaturas y misterios conectados entre sí, señala planoinformativo.com