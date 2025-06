El popular grupo fundado en los 80 cuenta con tres discos grabados en vivo y, aunque a lo largo del tiempo han hecho varias versiones de sus propios temas, están preparando un nuevo disco con nuevos y modernos arreglos musicales para seis de sus canciones más emblemáticas, que se llamará Pandora 40. Non Stop , con el que buscan llegar a las generaciones actuales.

“Estamos muy ilusionadas con la realización de este libro, que ya está en el horno, a puntito de salir. Todo el contenido está terminado, lo están imprimiendo y saldrá en agosto. Por supuesto que tiene toda nuestra historia, con fotos y testimonios de la gente que nos ha acompañado en este viaje, que no pensamos nunca que fuera a ser tan largo. Ahí estará nuestra vida impresa y se va a llamar Pandora 40”, puntualizó Fernanda Meade.

“Siempre hemos cantado a nuestro estilo, pero decidimos hacer estas versiones más para DJ. Nos hicieron cantar como cuando lo hacíamos hace 40 años, lo cual fue difícil, pero el resultado final es maravilloso. Fue complicado, porque vas cambiando de versión a lo largo de los años y evidentemente ya no somos esas jovencitas, pero lo gozamos mucho”, relató Isabel Lascuráin.

Las intérpretes también recordaron que una de las experiencias más difíciles en toda su carrera fue presentarse en Viña del Mar.

“Fue un parteaguas en la carrera de Pandora. Cómo te va mi amor estuvo en los primeros lugares y nos ganamos todos los premios, así que nos invitaron a Viña, pero en un año que estaban anunciados todos los rockeros del momento, así que fue terrible. Nos faltó experiencia para decir, vamos a cantar lo que realmente queremos, y el primer día no se nos volteó el público, porque siempre nos ha estimado, pero no nos llevamos la antorcha. Fue difícil ese tránsito porque, cuando una carrera va creciendo y luego te dan un golpe al suelo, te hace entender que en esta profesión no todo se trata vivir el éxito”, relató Mayte.

Como parte de los festejos por su aniversario, el grupo Pandora también prepara un tema inédito que lanzará este mismo año y, además, el 4 de julio se presentarán en la Arena Ciudad de México con su Inesperado Tour.

Sobre su participación en Mentiras, aseguran que valoran que las nuevas generaciones sigan cantando temas de los 80.

“Estas canciones llegaron para quedarse. Hemos visto la obra tres veces y somos felices al ver a chavitos que cantan y bailan con nuestros éxitos, es una belleza. Cada una representa una vivencia distinta, son letras cargadas de nostalgia que no morirán jamás”, concluyó agregó Mayte.