Celebra Pepe Aguilar sus 58 años, rodeado de su familia

A través de sus redes sociales, el cantante compartió un video con algunos de los momentos que se vivieron durante el festejo. En las imágenes se pudo ver a Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar y Christian Nodal disfrutando de la celebración y cantando juntos, además de interpretar algunos temas de manera individual y en distintas colaboraciones, señala binoticias.com

Pepe Aguilar celebró su cumpleaños número 58 rodeado de familiares y amigos, en una celebración en la que la música fue una de las grandes protagonistas y donde también estuvieron presentes sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar, así como Christian Nodal.

Junto al video, Pepe Aguilar publicó un mensaje en el que agradeció a su familia, amigos y seguidores por acompañarlo en un año más de vida, destacando también el papel que la música ha tenido a lo largo de su trayectoria.

“Un año más de vida, de música y de momentos que se quedan para siempre. Gracias a mi familia, a mis amigos y a todos los que estan conmigo celebrando un año más. Pero sobre todo, gracias a ustedes, mi público, por acompañarme siempre, por su cariño y por seguir haciendo que la música sea una parte tan importante de mi vida”, escribió el cantante.

A sus 58 años, Pepe Aguilar continúa siendo una de las figuras más reconocidas de la música mexicana y mantiene una activa carrera, al mismo tiempo que comparte con sus seguidores algunos de los momentos más importantes de su vida personal y familiar.