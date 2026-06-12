Celebra Peso Pluma su cumpleaños, regalándose un Ferrari Purosangue

Peso Pluma sigue ocupando titulares tras su ruptura con Kenia Os . Tras confirmar oficialmente su separación luego de más de un año de noviazgo, el intérprete de corrido tumbados es noticia por su última y millonaria compra: un Ferrari Purosangue equipado con el exclusivo paquete Venuum, una personalización de lujo desarrollada con componentes de fibra de carbono.

La exclusiva adquisición fue hecha pública por Eurocaroc, una concesionaria europea de automóviles de lujo personalizados. En la cuenta de la agencia, se publicó una fotografía del momento de la entrega del coche al cantante mexicano.

“Feliz cumpleaños y felicitaciones a nuestro amigo Peso Pluma. ¡Disfruta de tu nueva Purosangue!”, se lee en el mensaje que confirma la exclusividad de la SUV.

Y, efectivamente, se trató de un regalo de cumpleaños adelantado para Peso Pluma, quien el próximo 15 de junio cumplirá 27 años convertido en uno de los mexicanos más relevantes de la industria musical global, señala quien.com