$!Celebra Ricky Martin sus 54 años de edad

Más relajado, viajero, y sensual, así celebra Ricky Martin sus 54 años de vida. Hay cincuentones que también lucen, ese es el caso del astro boricua quien la edad le sienta mejor, pues no solamente presume de un físico que ya quisieran muchos de 30, también de una paz y estabilidad emocional que se refleja en cada publicación.

Como cualquier estrella global y bajo la exigencia de la industria, los “arreglitos” son de cajón para celebridades como el puertorriqueño, quien pese a los ligeros cambios, se conserva sin abusar de los procedimientos estéticos.

De su energía jovial ni hablar, en el año el cantante de “La mordidita” mostró que aún tiene lo necesario para levantar suspiros y robarse las miradas de quienes están en su presencia.