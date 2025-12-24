$!Celebra Ricky Martin sus 54 años de edad

Más relajado, viajero, y sensual, así celebra Ricky Martin sus 54 años de vida. Hay cincuentones que también lucen, ese es el caso del astro boricua quien la edad le sienta mejor, pues no solamente presume de un físico que ya quisieran muchos de 30, también de una paz y estabilidad emocional que se refleja en cada publicación.
Como cualquier estrella global y bajo la exigencia de la industria, los “arreglitos” son de cajón para celebridades como el puertorriqueño, quien pese a los ligeros cambios, se conserva sin abusar de los procedimientos estéticos.
De su energía jovial ni hablar, en el año el cantante de “La mordidita” mostró que aún tiene lo necesario para levantar suspiros y robarse las miradas de quienes están en su presencia.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Ricky Martin (@ricky_martin)
Una publicación compartida por Ricky Martin (@ricky_martin)
Tal fue el caso en la famosa “casita” de Bad Bunny en Puerto Rico, donde se dejó ver junto a sus hijos Valentino y Matteo, mientras bailaba y disfrutaba del show, señala elimparcial.com
En septiembre acaparó la atención de artistas y el público tras inaugurar la edición 2025 de los MTV Music Awards con un popurrí de sus éxitos y un despliegue de baile como en su mejor época.
Aparte de la música, el intérprete dio continuidad a su personaje para la segunda temporada de la serie Palm Royale, para la plataforma Apple TV+, donde da vida a Robert.
A la par, se mantuvo en el tour de gira “Live” por ciudades de Europa, Norteamérica, y Asia occidental. A través de su cuenta de Instagram, Martin compartió sus mejores momentos, sensuales selfies, en pose junto a amigos como Janet Jackson, viajes y como modelo para sesiones fotográficas.