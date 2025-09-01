Celebra Rihanna 20 años de carrera artística

Dos décadas pasaron ya desde que Rihanna dejó Barbados para mudarse a Estados Unidos a perseguir su sueño en el mundo de la música. Y para celebrar sus primeros 20 años de carrera, Robyn Rihanna Fenty publicó un mensaje donde se muestras agradecida con sus fans y con toda la gente que impulsó su carrera desde entonces. “Hace 20 años, dejé mi país, mi cultura, mi comida y mi familia para embarcarme en un viaje que comenzó con el lanzamiento de mi primer álbum”, escribió Rihanna en su cuenta de Instagram, junto a un video en el que cientos de imágenes —en las que ella es la figura central— dan cuenta de su evolución.

“Muchos de ustedes formaron parte de mi vida y carrera desde el principio, y algunos se han unido a la aventura a lo largo del camino. Les estaré eternamente agradecida”, señaló la cantante, actriz, modelo, diseñadora, empresaria y filántropa de 37 años que en aquel entonces impactó al productor Evan Rogers, quien la conoció en la isla caribeña y le hizo una primera audición. Era el principio de una carrera meteórica. Rihanna resaltó que sin el apoyo de sus fans no estaría estos días festejando 20 años de carrera en los que la música ha sido el hilo conductor de una historia que ha crecido a campos tan distintos como el cine, la moda y la industria de la belleza en los que siempre o casi siempre se ha anotado éxitos, señala quien.com