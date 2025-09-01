Celebra Rihanna 20 años de carrera artística

Dos décadas pasaron ya desde que Rihanna dejó Barbados para mudarse a Estados Unidos a perseguir su sueño en el mundo de la música.
Y para celebrar sus primeros 20 años de carrera, Robyn Rihanna Fenty publicó un mensaje donde se muestras agradecida con sus fans y con toda la gente que impulsó su carrera desde entonces.
“Hace 20 años, dejé mi país, mi cultura, mi comida y mi familia para embarcarme en un viaje que comenzó con el lanzamiento de mi primer álbum”, escribió Rihanna en su cuenta de Instagram, junto a un video en el que cientos de imágenes —en las que ella es la figura central— dan cuenta de su evolución.
“Muchos de ustedes formaron parte de mi vida y carrera desde el principio, y algunos se han unido a la aventura a lo largo del camino. Les estaré eternamente agradecida”, señaló la cantante, actriz, modelo, diseñadora, empresaria y filántropa de 37 años que en aquel entonces impactó al productor Evan Rogers, quien la conoció en la isla caribeña y le hizo una primera audición. Era el principio de una carrera meteórica.
Rihanna resaltó que sin el apoyo de sus fans no estaría estos días festejando 20 años de carrera en los que la música ha sido el hilo conductor de una historia que ha crecido a campos tan distintos como el cine, la moda y la industria de la belleza en los que siempre o casi siempre se ha anotado éxitos, señala quien.com
Por ello, la cantante barbadense de 37 años publicó un mensaje de agradecimiento a quienes la han seguido a lo largo del camino, a quienes han cantado y bailado y comprado sus canciones, y han hecho de cada lanzamiento y nuevo proyecto un tema de conversación internacional, lo mismo que un éxito en ventas.
“Cada uno de ustedes jugó un papel crucial en el camino que este viaje me ha llevado hasta ahora. ¡Solo quería aprovechar este momento para darles las gracias! ¡Gracias por los mejores 20 años de mi vida! 20 años de los fans más fieles y acérrimos que no se andan por las ramas”, explicó Rihanna.
Fue el 29 de agosto de 2005 cuando Rihanna debutó en la escena musical con el álbum Music of the Sun, que contenía su primer gran éxito Pon de Replay, bajo el sello de Def Jam Recordings, encabezado en aquel entonces por Jay Z. Al cual le siguió un nuevo disco, A Girl like me, lanzado en 2006 y del cual sonó fuerte SOS.
A lo largo de esos 20 años Rihanna ha lanzado discos que marcaron sus distintas etapas musicales y personales, como Good Girl Gone Bad (lanzado en 2007 y que la convirtió en estrella global gracias al éxito de Umbrella, Rated R (2009), Loud (2010) Talk That Talk (2011), Unapologetic 2012; su primer álbum número uno en Billboard 200 y que contenía el hit mundial Diamonds y Anti, lanzado en 2016, hace 10 años, otro número uno y su álbum más personal, según lo ha dicho ella misma.