De acuerdo con la página del festival se espera que De Niro, sus coprotagonistas y colaboradores frecuentes asistan a la celebración en los Spring Studios de la Gran Manzana, mientras que la información será revelada en próximas fechas.

De Niro estuvo expuesto desde una edad muy temprana a las artes gracias a sus padres y a su entorno, pero fue en el cine donde encontró su propia pasión, por lo que comenzó a cimentar su camino estudiando interpretación y actuación en pequeñas escuelas de teatro.

“Yo siempre quise ser actor, desde que tenía diez años, y a los 16 ya me lo tomé totalmente en serio”, dijo en una entrevista con el diario ABC. A los 20, en 1963, debutó en la ópera prima del director Brian de Palma, The Wedding Party, y aunque la cinta no se estrenó hasta 1969 fue desde entonces que De Niro y De Palma entablaron una larga amistad que se afianzó en cintas como Greetings y Hi, Mom!

Su entrada al mundo del cine le permitió conocer a directores como Martin Scorsese, con quien comenzó a trabajar en 1973 en la cinta Calles peligrosas, de ahí el resto se convirtió en historia que se enseña y se estudia en las escuelas de cine del mundo, ya que De Niro desarrollo un método de interpretación único en el que se permitía transformarse en lo que le pidieran, pero siempre implantando su personalidad.

Así, él y Scorsese se hicieron cómplices en obras como Taxi Driver, New York, New York, Toro salvaje, El rey de la comedia, Buenos muchachos, Cabo de miedo y Casino. Por su parte, Francis Ford Coppola vio en él algo que lo catapultó a la cima de la cinematografía mundial.

El cineasta preparaba El Padrino II y encontró en De Niro al actor perfecto para darle vida a Vito Corleone en su faceta joven; fue esta interpretación del capo italiano que le valió su primer Oscar... el primero de dos estatuillas y ocho nominaciones a lo largo de su carrera.