El mismo Hugh Jackman también acompañó con su mensaje en Instagram, que posteó con un video de la transformación en Wolverine: “¡Qué paseo! He amado cada minuto de hacer esta película. Bueno... no el entrenamiento o el pescado al vapor y verduras cuatro veces al día durante 6 meses sino el 93.2 por ciento restante. Un agradecimiento colectivo a todo el elenco y el equipo. ¡Todos ustedes son ases! Si estás leyendo esto y crees que me refiero a ti, lo hago. Para dos de mis mejores amigos Ryan Reynolds y Shawn Levy literalmente no podría haber hecho esto sin ustedes.