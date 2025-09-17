Celebra Sasha Sokol el fallo que obtuvo a su favor

Además la importancia de su caso, pues gracias a este los delitos relacionados con abuso sexual a menores no prescribirán, sin importar cuánto tiempo transcurra.

Durante un encuentro con la prensa, la intérprete de Serás el aire abrió su corazón y agradeció a su familia, amigos y a su pareja por el apoyo recibido durante el proceso legal.

Han pasado 30 años desde el desconcertante romance entre Sasha Sokol y Luis de Llano, y finalmente la justicia se pronunció a favor de la cantante y actriz, luego de que la Suprema Corte de Justicia resolviera en su beneficio.

“Quisiera aprovechar este espacio para agradecer, primero a mi familia y a mis amigos, y a Alejandro, mi pareja, porque han sido la red protectora que me ha permitido hacer lo que hice”, expresó la estrella en entrevista para el programa Siéntase Quien Pueda.

Sokol también reconoció el respaldo del público, que le mostró solidaridad durante todo el proceso, así como a los medios de comunicación, a quienes valoró por el cuidado con el que han tratado un tema de tal delicadeza, detalla vanguardia.com

“Al público que ha sido empático conmigo, a ustedes, los medios de comunicación que, en el camino, han ido aprendiendo cómo tratar temas tan delicados”, dijo la ex protagonista de telenovelas.

Al hablar sobre el sistema judicial mexicano, la cantante no pudo evitar derramar algunas lágrimas, aunque retomó el aliento para subrayar la trascendencia de la decisión.

“De una forma muy especial, al Sistema Judicial Mexicano, en particular a la Suprema Corte de Justicia, porque al sentar estas jurisprudencias no me están apoyando a mí, están apoyando a muchos mexicanos que vivieron, viven o podrían vivir algo similar”, señaló la artista.