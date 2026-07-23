Celebra Selena Gómez sus 34 años, destaca su trabajo a favor de la salud mental

Selena Gómez celebró su cumpleaños número 34 con un mensaje en el que agradeció el apoyo de sus seguidores y aprovechó la fecha para destacar el trabajo que ha realizado a favor de la salud mental a través del Rare Impact Fund. Organización que fundó en 2020 como parte de su compromiso por ampliar el acceso a servicios de bienestar emocional para jóvenes alrededor del mundo. La actriz y cantante compartió varias fotografías de la celebración en sus redes sociales, donde expresó su gratitud hacia las personas que la han acompañado durante su carrera. Además, recordó que este año su cumpleaños coincide con un nuevo aniversario del Rare Impact Fund, iniciativa vinculada a su marca de cosméticos Rare Beauty.

El mensaje fue publicado días después de que Selena compartiera imágenes junto a su esposo, el productor musical Benny Blanco, con quien contrajo matrimonio este año, señala elimparcial.com A través de sus cuentas oficiales, Selena Gómez publicó una serie de imágenes de su celebración acompañadas de un mensaje dedicado a sus millones de seguidores. La artista comenzó agradeciendo las felicitaciones y el respaldo que ha recibido durante su trayectoria. “Primero, quiero agradecerle enormemente a cada uno de ustedes por su apoyo, su amabilidad y todas las felicitaciones de cumpleaños. Gracias a todos ustedes, puedo dedicarme a crear cada día. Gracias por hacerme siempre la chica más feliz del mundo”.

Selena Gómez y Benny Blanco.