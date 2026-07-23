Celebra Selena Gómez sus 34 años, destaca su trabajo a favor de la salud mental

Selena Gómez celebró su cumpleaños número 34 con un mensaje en el que agradeció el apoyo de sus seguidores y aprovechó la fecha para destacar el trabajo que ha realizado a favor de la salud mental a través del Rare Impact Fund.
Organización que fundó en 2020 como parte de su compromiso por ampliar el acceso a servicios de bienestar emocional para jóvenes alrededor del mundo.
La actriz y cantante compartió varias fotografías de la celebración en sus redes sociales, donde expresó su gratitud hacia las personas que la han acompañado durante su carrera. Además, recordó que este año su cumpleaños coincide con un nuevo aniversario del Rare Impact Fund, iniciativa vinculada a su marca de cosméticos Rare Beauty.
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Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez)
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El mensaje fue publicado días después de que Selena compartiera imágenes junto a su esposo, el productor musical Benny Blanco, con quien contrajo matrimonio este año, señala elimparcial.com
A través de sus cuentas oficiales, Selena Gómez publicó una serie de imágenes de su celebración acompañadas de un mensaje dedicado a sus millones de seguidores.
La artista comenzó agradeciendo las felicitaciones y el respaldo que ha recibido durante su trayectoria.
“Primero, quiero agradecerle enormemente a cada uno de ustedes por su apoyo, su amabilidad y todas las felicitaciones de cumpleaños. Gracias a todos ustedes, puedo dedicarme a crear cada día. Gracias por hacerme siempre la chica más feliz del mundo”.
La publicación recibió millones de reacciones y comentarios de fanáticos, así como mensajes de felicitación de artistas, amigos y seguidores que celebraron un año más de vida de la cantante.
Además de celebrar su cumpleaños, Selena Gómez explicó que esta fecha también representa un momento importante para una de las iniciativas sociales que más ha impulsado en los últimos años.
La cantante recordó que el Rare Impact Fund cumple un nuevo aniversario desde su creación en 2020, proyecto que nació con el objetivo de fortalecer el acceso a servicios de salud mental y promover la autoaceptación entre niños, adolescentes y jóvenes.
En su publicación, Selena aseguró que ver el crecimiento de esta iniciativa ha sido uno de los regalos más importantes que ha recibido.
Al finalizar su mensaje, invitó a sus seguidores a conocer el trabajo de la organización y sumarse a la causa. “Gracias por creer en esta labor y por formar parte de este camino. Los quiero muchísimo”.
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¿Qué es el Rare Impact Fund impulsado por Selena Gómez? fue creado en 2020 por Selena Gómez como parte del lanzamiento de Rare Beauty, la marca de cosméticos fundada por la actriz.
De acuerdo con la información publicada por la organización, el fondo tiene como objetivo movilizar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a servicios y programas de salud mental destinados a jóvenes en distintas partes del mundo.
La organización señala que el proyecto busca apoyar tanto la atención especializada como iniciativas de educación y sensibilización relacionadas con el bienestar emocional.