Celebra Shakira el cumpleaños de su hijo Milan con temática futbolera

La cantante colombiana Shakira celebró el cumpleaños número 13 de su hijo Milan y para su fiesta compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes con los adornos y la temática de fútbol.
En el video se ve la fascinación de Milan con los dulces que repartirían durante la fiesta, que traían las camisetas de algunas de las selecciones más prestigiosas pegados, tanto adelante como atrás, al punto que afirmó entre risas “Me las voy a quedar todas, me las voy a poner en mi cuarto”.
Shakira señaló que la formación que más le gustaba era la que tenía la torta de cumpleaños de Milan, adornada con un muñeco que personificaba a su hijo vistiendo los colores de la selección Colombia.
“Miren a quién puse a jugar con la selección de Colombia y con el número de Luis Díaz”, escribió en sus historias, acompañando la grabación de la mesa con los postres y la torta de cumpleaños claramente inspirados en la temática de las selecciones que participarán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Prueba de ello es que también se pueden apreciar algunos balones de los que se usarán en el certamen, como adorno, de acuerdo con infobae.com.
Mientras tanto, Shakira reanudará próximamente sus conciertos de la gira Las Mujeres ya no lloran World Tour, con nuevos compromisos en América Latina que incluyen cinco presentaciones en El Salvador, y su regreso a México para tres fechas más, una de ellas en el estadio GNP Seguros.
De acuerdo con datos de Billboard, durante 2025, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour recaudó, hasta el pasado 12 de diciembre, más de USD 327 millones gracias a la venta de más de 2,5 millones de entradas durante la que fue su primera gira de presentaciones en siete años.
A continuación, las fechas confirmadas hasta el momento por la barranquillera para 2026:
7 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)
8 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)
12 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)
14 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)
15 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)
21 de febrero: Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez (México)
24 de febrero: Estadio Carlos Iturralde, Mérida (México)
27 de febrero: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)