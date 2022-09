Celebra Silvia Pinal 92 años de vida

“Te digo, ningún chile les embona, pero con lo que había, con lo que se pudo, con lo que se pudo disponer se hizo el homenaje, no todos los homenajes tienen que llevar pantallas, acróbatas, o sea, fue un homenaje sobrio, elegante, no tenía por qué ser ostentoso, porque al final del día aquí la fiesta era para Silvia Pinal”, expresó.

De la misma manera, Pasquel aprovechó para acabar con los rumores de posibles diferencias con Alejandra Guzmán.

“Lo que pasa es que siempre me quieren enemistar a mí con Alejandra, no sé por qué, no sé por qué no me enemistan con Rocío, con Mary Paz, o con mi hermano, a lo mejor porque Alejandra tiene un carácter muy fuerte, yo también soy una persona que hablo las cosas claras y de frente, y pues a lo mejor por eso siempre nos quieren contrapuntear, pero mi hermana y yo nos llevamos bien, somos hermanas, como dices, tenemos diferencias, pero por eso no deja de haber ni cariño ni respeto”.

Rodeada de mariachis cantándole “Las Mañanitas”, a doña Silvia Pinal se le vio muy emocionada e incluso llorando de la emoción, por su parte, Sylvia Pasquel reveló que en la celebración se servirán chiles en nogada, pozole y tostadas entre otros platillos típicos mexicanos.