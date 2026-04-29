Celebra su Día del Niño con las mejores películas animadas del momento

Llegó el Día del Niño, uno de los días más esperados por los pequeños, en el que saben van a disfrutar de una gran fiesta junto a sus compañeros de la escuela, lleno de juegos, música, baile, y mucha diversión, actividades a las que se les pede sumar también una divertida tarde de cine, ya sea en casa o fuera de ella. Por ello, aquí se presentan algunos estrenos recientes que ya están disponibles en salas de cine, y otras en plataformas digitales como Netflix, Disney+ y Amazon Prime, desde clásicos como Mario Bros, Tom y Jerry y Bob Sponja, hasta nuevas películas como Hoppers, Intercambiados y otras, son algunas de las opciones que tienes para que los pequeños disfruten su día con una tarde cine, donde las palomitas no pueden faltar.

Super Mario Bros Galaxy.

Super Mario Bros Galaxy (Cine, Apple Tv y Netflix) Mario y Luigi están de regreso en una nueva aventura. Esta vez, los dos hermanos ayudarán a la Princesa Peach en el Reino Champiñón y conocen a un nuevo aliado: Yoshi. Cuando una celebración desencadena una aventura galáctica, los hermanos viajan al espacio para detener los planes de Bowser Jr. y así poder proteger a Rosalina.

Bluey.

Bluey en el Cine (Disney+) Bluey en el Cine: Playdates with Friends Collection es una experiencia en pantalla grande de horas llenas de diversión, que reúne ocho episodios entrañables de las tres temporadas de la exitosa serie. Celebrando la magia del juego y la imaginación, esta compilación especial incluye algunos de los juegos favoritos de Bluey—como Shadowlands y Octopus—así como momentos inolvidables de amistad en episodios como Circus y Slide.

Tom y Jerry: Aventuras en el tiempo.

Tom y Jerry: Aventuras en el tiempo (Amazon Prime) Es una aventura animada donde el gato y el ratón, tras una persecución en el Museo Metropolitano de Nueva York, activan una brújula antigua que los transporta a una ciudad dorada en la antigua China. Allí deben aliarse contra la malvada “Mega Ratota”, un villano tecnológico, y encontrar el camino de regreso a casa.

Goat: Como Cabras.

4.-Goat: Como cabras (Apple Tv, Amazon Prime) Una pequeña cabra llamada Will tiene la oportunidad única de unirse a los profesionales y jugar al roarball, un deporte de alta intensidad y contacto físico total en el que destacan los animales más rápidos y feroces del mundo.

Hoppers.

5.- Hoppers (Disney+) La historia sigue a Mabel, una joven amante de los animales que utiliza tecnología avanzada para transferir su conciencia a un castor robótico hiperrealista. Al infiltrarse en el mundo natural, descubre secretos animales y entabla amistad con el Rey George, un castor carismático, para salvar su hábitat de una amenaza humana.

Ben Um: Un Lémur en Fuga.

Ben Um: Un Lémur en Fuga (Cine) Bem un pequeño lémur, es robado por traficantes de animales exóticos y traído a la Ciudad de México donde conoce a Irene; una niña que no sale de su casa, alérgica a todo. Su único contacto con el exterior es su tío Lupillo, el internet y sus amigos Lola y Bruno. Cuanto conoce a Bem su vida cambia y por fin tiene un amigo de verdad. Con la ayuda de sus amigos, Irene ayudará a Bem a regresar a casa.

Bob Sponja.

Bob Sponja: En busca de los pantalones cuadrados (Amazon Prime) Desesperado por ser grande, Bob Esponja probará su valentía con Don Cangrejo persiguiendo al Holandés Errante, un misterioso pirata fantasma, en una aventura marítima que lo llevará hasta lo más profundo del océano, donde ninguna otra esponja ha ido antes.

Intercambiados.

Intercambiados (Netflix) Una pequeña criatura del bosque intercambia mágicamente el cuerpo con un majestuoso pájaro del valle, lo que obliga a estos dos enemigos naturales a colaborar para sobrevivir a la aventura más salvaje de sus vidas.

Star Wars: Maul Lord de las Sombras.