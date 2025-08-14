$!Celebra Thalía 30 años de ‘María Mercedes’

Thalia no dejó pasar una fecha clave en su carrera. A través de sus redes sociales, la cantante y actriz celebró el 30 aniversario de María la del Barrio, la telenovela que la convirtió en un ícono global del melodrama noventero.
Con un mensaje lleno de gratitud y emoción, la estrella recordó el impacto cultural de este entrañable personaje, cuya historia, según sus propias palabras.
“30 años de nuestra querida María la del Barrio. Este personaje nos ha enseñado tanto...a levantarnos cuando caemos, a entender que nuestro origen no define nuestro destino y que nunca, nunca debemos olvidar de dónde venimos.
“Son 30 años de una historia que nos ha dado tanto, que conectó con personas de todas partes del mundo. Incluso quienes no hablaban español se enamoraron de la autenticidad de María y de sus ocurrencias. Eternamente agradecida por haber sido el canal para conectar con ustedes a través de esta historia, y que siga siendo un pretexto perfecto para unir a toda la familia. Y a mucha honra!”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.
A tres décadas de su estreno, la intérprete de Amor a la mexicana agradeció a su público por mantener viva la magia de la telenovela. Con el paso del tiempo, el legado de María ha trascendido la pantalla: sus frases se convirtieron en memes, sus escenas en gifs virales y su historia en símbolo de resiliencia para nuevas generaciones.
Hoy, Thalía no solo celebra un personaje, sino todo un capítulo de la televisión que cruzó fronteras y dejó huella en la cultura pop latina.
Antes de convertirse en la diva pop que conquista alfombras rojas internacionales, Thalia fue la reina absoluta del melodrama televisivo. Su legado en las telenovelas quedó inmortalizado con la icónica Trilogía de las Marías: María Mercedes, Marimar y María la del Barrio.
Tres historias distintas, pero con un sello en común: una joven de origen humilde que, a pesar de las adversidades, logra reinventarse, encontrar el amor y salir adelante con una mezcla de valentía, ternura y mucha personalidad.
Cada una de estas producciones no solo rompió récords de audiencia en México, sino que se convirtió en un fenómeno mundial. Las Marías fueron exportadas a más de 180 países y dobladas a múltiples idiomas, ganando fans en Filipinas, Rusia, Brasil, Nigeria y hasta en Indonesia.
Para millones de personas, Thalía no era solo una actriz: era una heroína de ficción que representaba el sueño de superación, el amor imposible y la justicia poética con una estética inolvidable.