$!Celebra Thalía 30 años de ‘María Mercedes’

Thalia no dejó pasar una fecha clave en su carrera. A través de sus redes sociales, la cantante y actriz celebró el 30 aniversario de María la del Barrio, la telenovela que la convirtió en un ícono global del melodrama noventero. Con un mensaje lleno de gratitud y emoción, la estrella recordó el impacto cultural de este entrañable personaje, cuya historia, según sus propias palabras.

“30 años de nuestra querida María la del Barrio. Este personaje nos ha enseñado tanto...a levantarnos cuando caemos, a entender que nuestro origen no define nuestro destino y que nunca, nunca debemos olvidar de dónde venimos. “Son 30 años de una historia que nos ha dado tanto, que conectó con personas de todas partes del mundo. Incluso quienes no hablaban español se enamoraron de la autenticidad de María y de sus ocurrencias. Eternamente agradecida por haber sido el canal para conectar con ustedes a través de esta historia, y que siga siendo un pretexto perfecto para unir a toda la familia. Y a mucha honra!”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

En su publicación, Thalía destacó cómo la historia logró conectar con personas de todas las culturas, sin importar el idioma o la geografía, incluso con quienes no hablaban español se enamoraron de la autenticidad de María y de sus ocurrencias, quien.com A tres décadas de su estreno, la intérprete de Amor a la mexicana agradeció a su público por mantener viva la magia de la telenovela. Con el paso del tiempo, el legado de María ha trascendido la pantalla: sus frases se convirtieron en memes, sus escenas en gifs virales y su historia en símbolo de resiliencia para nuevas generaciones.