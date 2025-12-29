Celebra Timothée Chalamet su cumpleaños, con foto usando la playera de la Selección Mexicana

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, no solo mostraron una faceta poco conocida de su vida antes de la fama, sino que revelaron un detalle que generó conversación en redes sociales: su aparición usando la camiseta de la Selección Mexicana de futbol.

El actor compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías de su infancia y adolescencia como forma de agradecimiento por las felicitaciones recibidas.

Timothée Chalamet celebró su cumpleaños número 30 con una publicación que llamó la atención de millones de personas, en especial del público mexicano.

En la publicación, Chalamet reunió recuerdos personales que abarcan distintas etapas de su crecimiento. Las fotografías muestran momentos familiares, actividades deportivas y escenas cotidianas previas a su carrera en el cine. El mensaje fue breve y enfocado en agradecer el cariño de sus seguidores, quienes superan los 20 millones en esa red social.

Uno de los elementos que más comentarios generó fue una imagen donde aparece de niño en una cancha de futbol usando la camiseta de la Selección Mexicana. Este detalle fue identificado por aficionados y especialistas como el modelo utilizado entre 2008 y 2009, detalla elimparcial.com

Esa etapa del “Tri” coincidió con la dirección técnica de Sven-Göran Eriksson y un proceso de transición que culminó con la llegada de Javier Aguirre rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Aunque no existe declaración del actor explicando el origen de la prenda, la imagen fue interpretada por usuarios mexicanos como una muestra de cercanía cultural, lo que impulsó su viralización.

Las fotografías también dejaron ver el interés de Chalamet por la actividad física desde joven. Entre los recuerdos compartidos se observan momentos en los que practica tenis de mesa, disciplina que aparece de forma recurrente en la publicación.

Además, algunas imágenes refuerzan su identidad neoyorquina, como el uso de una gorra de los New York Yankees, en referencia a su ciudad natal, Nueva York.