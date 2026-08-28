Celebran Belinda y Danna su amistad, posando juntas en portada de revista

Crecieron frente a las cámaras, han construido dos de las carreras más importantes de su generación y aprendieron a navegar en una industria que durante años insistió en compararlas. Belinda y Danna se encuentran por elección propia, celebran la amistad que nació lejos del ruido y unen fuerzas para dar uno de los momentos más significativos del pop mexicano. Esta es la “Dolce Vita” de nuestras popstars. A principios de los dosmiles, antes de Instagram, TikTok, los fandoms y las conversaciones que hoy se miden en likes, views o trending topics, dos niñas crecían frente a las cámaras. Había foros, llamados, camerinos, novelas que paralizaban las tardes y canciones que una generación todavía puede cantar de memoria. Había estrellas infantiles y dos de ellas eran Danna y Belinda.

Recuerdan que su primer encuentro fue en la presentación de Aventuras en el tiempo. Más de dos décadas después, sus nombres tienen otra lectura: ambas construyeron carreras que crecieron y se transformaron. Hoy son un referente del pop en español, detalla quien.com “Me parece muy bello cómo la vida y el universo nos ha juntado y nuestras carreras han crecido mucho a la par”, dice Danna. Cada una tomó su camino. Sus carreras crecieron mientras cambiaban las reglas de la industria del entretenimiento. Tanto Danna como Belinda han sabido reinventarse, han estado ahí. “Tuvimos una infancia, de alguna manera, trabajando. No como las niñas en la escuela: yéndose de conciertos, en el foro, en entrevistas”, dice Belinda. “A la par en nuestras carreras, hemos visto la evolución una de la otra. Obviamente, hay una admiración mutua”.