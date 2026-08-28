Celebran Belinda y Danna su amistad, posando juntas en portada de revista

Crecieron frente a las cámaras, han construido dos de las carreras más importantes de su generación y aprendieron a navegar en una industria que durante años insistió en compararlas.
Belinda y Danna se encuentran por elección propia, celebran la amistad que nació lejos del ruido y unen fuerzas para dar uno de los momentos más significativos del pop mexicano. Esta es la “Dolce Vita” de nuestras popstars.
A principios de los dosmiles, antes de Instagram, TikTok, los fandoms y las conversaciones que hoy se miden en likes, views o trending topics, dos niñas crecían frente a las cámaras.
Había foros, llamados, camerinos, novelas que paralizaban las tardes y canciones que una generación todavía puede cantar de memoria. Había estrellas infantiles y dos de ellas eran Danna y Belinda.
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Recuerdan que su primer encuentro fue en la presentación de Aventuras en el tiempo. Más de dos décadas después, sus nombres tienen otra lectura: ambas construyeron carreras que crecieron y se transformaron. Hoy son un referente del pop en español, detalla quien.com
“Me parece muy bello cómo la vida y el universo nos ha juntado y nuestras carreras han crecido mucho a la par”, dice Danna.
Cada una tomó su camino. Sus carreras crecieron mientras cambiaban las reglas de la industria del entretenimiento. Tanto Danna como Belinda han sabido reinventarse, han estado ahí.
“Tuvimos una infancia, de alguna manera, trabajando. No como las niñas en la escuela: yéndose de conciertos, en el foro, en entrevistas”, dice Belinda. “A la par en nuestras carreras, hemos visto la evolución una de la otra. Obviamente, hay una admiración mutua”.
Las compararon. Las colocaron en conversaciones que muchas veces no habían iniciado. Sus nombres podían convivir en titulares, comentarios y discusiones entre fans aunque ellas apenas hubieran tenido oportunidad de sentarse a conocerse.
Trabajar juntas terminó revelándoles cosas que van más allá de una canción.
“En general, la contrapunta entre popstars parece ser algo que fascina al mundo del pop. Y es una preocupación un poco machista desde mi punto de vista”, dice Danna. “En cuanto encuentran mujeres como nosotras, que hemos tenido la oportunidad de charlar y darnos cuenta que somos más fuertes, es donde la conversación cambia hacia afuera”.
En 2020 hubo un reencuentro, después de años de seguir sus respectivas trayectorias desde lejos. Y quizá ahí comenzó a cambiar la historia que otros habían escrito por ellas.
Hoy resulta difícil separar a Belinda y Danna de la cultura pop mexicana de las últimas dos décadas. Con ellas creció una generación que pasó de verlas por televisión a seguirlas desde una pantalla en la mano; que compró discos, después descargó canciones y ahora reproduce sus lanzamientos en streaming; que aprendió sus coreografías y que hoy comenta, defiende, critica y convierte cada aparición en una conversación en redes, en la sobremesa o en grupos de WhatsApp. Ellas aprendieron a vivir ahí.
Para esta entrevista, Danna recibe a Belinda con un “beba” que inmediatamente rompe cualquier formalidad. Se ríen, completan ideas, se dan la razón y se interrumpen como lo hacen dos personas que se tienen confianza. La amistad se siente genuina y, quizá por toda la historia que durante años se construyó alrededor de sus nombres, eso termina siendo mucho más interesante.
Las dos conocen las jornadas que no terminan cuando se hace de noche, la obsesión por volver a escuchar una canción, cambiar un detalle, descartar una idea y empezar otra vez.
“Somos súper perfeccionistas, nos encanta rebuscar en el tema, inspirarnos en otras cosas. En realidad, creo que en esta industria los horarios para nosotros no existen”, explica Danna. “Para nosotras, el estudio es un espacio súper sagrado y nos encontramos con un lenguaje que es muy artístico, eso es algo muy lindo de poder encontrar en una colaboración”.
Ser una estrella pop en 2026 implica convivir con una versión pública. Hay opiniones sobre una canción antes de que salga, interpretaciones de una fotografía y narrativas que toman vida propia. Belinda cuenta que ambas pueden pasar horas buscando exactamente aquello que tienen en la cabeza. Después de años observándose desde trayectorias paralelas, finalmente encontraron un lenguaje común.
La colaboración fue tomando forma en largas sesiones de estudio. Pero antes de convertirse en canción, fue una idea que ambas construyeron durante meses. En el estudio, junto a Alex Hoyer, productor de “Dolce Vita”, el proceso creativo se construyó desde la exploración, hasta encontrar un sonido que representara a las dos. Moodboards, referencias al europop y a la electrónica, ecos del cine italiano, moda y una idea de feminidad que poco a poco terminó definiendo la estética de todo el proyecto.
“Nos fijamos en cada detalle”, recuerda Belinda.
Dolce Vita llega a plataformas digitales el 27 de agosto como parte de WET DREAMS, el nuevo EP de Danna y una pieza más dentro del universo de VISIONS.
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