$!Celebran Carín León y su esposa una elegante posada familiar

Carín León y su esposa Meylin Zúñiga se sumaron a las celebraciones decembrinas con una posada navideña, donde reunieron a familiares y personas cercanas en un evento que destacó por su cuidada producción, elegancia y ambiente festivo.
La celebración se dio a conocer a través de redes sociales, luego de que la cuenta de Instagram @marionvazquezdesign compartiera diversos videos del evento, que aparentemente fue realizada en Hermosillo.
En las imágenes difundidas se aprecia que la pareja apostó por una posada con un diseño visual muy definido, donde el color rojo fue el protagonista absoluto del espacio.
El evento se llevó a cabo en un salón completamente intervenido con paredes, piso y techo cubiertos con telas en tonos rojos, acompañados de detalles en dorado y negro, logrando un contraste visual elegante y llamativo.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Marion Vazquez Design (@marionvazquezdesign)
Una publicación compartida por Marion Vazquez Design (@marionvazquezdesign)
De acuerdo con los videos compartidos en redes, el salón fue transformado en un espacio completamente inmersivo. Desde los asientos y mesas hasta los elementos decorativos, todo siguió una misma línea cromática. En los techos colgaban telas rojas acompañadas de candelabros, lo que aportó un aire sofisticado y cálido al ambiente.
Las mesas destinadas para la cena fueron cuidadosamente montadas con cubiertos, velas y arreglos decorativos. Cada lugar incluía una tarjeta colocada sobre el plato, la cual contenía un mensaje navideño firmado por la familia anfitriona, señala elimparcial.com
“Merry Christmas. Compartir esta noche con ustedes llenó nuestro corazón de alegría, risas y gratitud. Que la luz de la navidad habite en sus hogares, que el amor se multiplique y que el año que viene nos regale más motivos para reunirnos, celebrar y abrazarnos. Gracias por su tiempo, su presencia y su cariño. Esta noche quedó guardada como un recuerdo bonito que nos acompañará siempre. Familia Díaz de León Zúñiga”.
Este detalle fue uno de los elementos que más llamó la atención entre los usuarios, ya que reflejó el carácter familiar e íntimo del encuentro.
Otro aspecto destacado de la posada organizada por Carín León y Meylin Zúñiga fue la atención dedicada a los más pequeños. Además de las mesas para adultos, el evento contó con mesas exclusivas para niñas y niños, donde cada lugar tenía figuras para pintar, pensadas para mantenerlos entretenidos durante la celebración.
Asimismo, en el espacio se pudo apreciar un tren gigante, diseñado para que los niños jugaran libremente, lo que convirtió la posada en una experiencia pensada para toda la familia y no solo para los adultos.
La oferta gastronómica del evento también fue parte de lo que más comentarios generó. En los videos se observa una barra de postres denominada “Paradice du chocolat”, donde los invitados podían encontrar diversos snacks de chocolate como barras, galletas y paletas.
Además, se instaló otra barra con snacks frutales que incluía uvas, cerezas, macarrones, cheesecake y una selección de quesos, ampliando así las opciones para los asistentes durante la noche.
La ambientación musical estuvo a cargo de violinistas que acompañaron la velada, aportando un tono elegante y navideño al evento. Uno de los elementos que más destacó visualmente fue un gran piano color blanco colocado en el salón, el cual se convirtió en uno de los puntos más fotografiados de la posada.