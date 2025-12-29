$!Celebran Carín León y su esposa una elegante posada familiar

Carín León y su esposa Meylin Zúñiga se sumaron a las celebraciones decembrinas con una posada navideña, donde reunieron a familiares y personas cercanas en un evento que destacó por su cuidada producción, elegancia y ambiente festivo. La celebración se dio a conocer a través de redes sociales, luego de que la cuenta de Instagram @marionvazquezdesign compartiera diversos videos del evento, que aparentemente fue realizada en Hermosillo. En las imágenes difundidas se aprecia que la pareja apostó por una posada con un diseño visual muy definido, donde el color rojo fue el protagonista absoluto del espacio. El evento se llevó a cabo en un salón completamente intervenido con paredes, piso y techo cubiertos con telas en tonos rojos, acompañados de detalles en dorado y negro, logrando un contraste visual elegante y llamativo.

De acuerdo con los videos compartidos en redes, el salón fue transformado en un espacio completamente inmersivo. Desde los asientos y mesas hasta los elementos decorativos, todo siguió una misma línea cromática. En los techos colgaban telas rojas acompañadas de candelabros, lo que aportó un aire sofisticado y cálido al ambiente. Las mesas destinadas para la cena fueron cuidadosamente montadas con cubiertos, velas y arreglos decorativos. Cada lugar incluía una tarjeta colocada sobre el plato, la cual contenía un mensaje navideño firmado por la familia anfitriona, señala elimparcial.com