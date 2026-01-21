Celebran Eduin Caz y Daisy Anahí, sus 11 años de matrimonio en París

En medio de estas versiones, el cantante reapareció en Instagram con un mensaje que llamó la atención. Eduin Caz compartió una fotografía junto a Daisy Anahy desde París, donde ambos aparecen celebrando su 11 aniversario de bodas.

El tema surgió cuando usuarios comenzaron a especular sobre la relación del vocalista de Grupo Firme y Daisy Anahy, a partir de un video compartido por ella en TikTok, lo que detonó interpretaciones entre seguidores del cantante.

El nombre de Eduin Caz vuelve a colocarse en la conversación pública luego de que circularan versiones sobre una supuesta infidelidad de su esposa, Daisy Anahy, situación que generó debate en redes sociales durante los últimos días.

La imagen fue acompañada por el mensaje “Feliz 11 aniversario”, sin hacer mención directa a los rumores de infidelidad que circulan en plataformas digitales, detalla econsulta.com

Horas después, Daisy Anahy respondió a la publicación con un comentario en el que expresó su emoción por la celebración y agradeció las sorpresas recibidas durante el viaje.

En las imágenes que se aprecian en su cuenta de Instagram, se puede ver a la pareja felizmente abrazados, con regalos, flores, y globos, con el fondo de la Torre Eiffel.

El historial de la pareja ha sido público. Eduin Caz reconoció en el pasado errores personales que derivaron en una separación temporal, situación que ambos confirmaron en entrevistas y publicaciones previas.

Tras ese episodio, el cantante y Daisy Anahy retomaron su relación en 2024, etapa en la que se mostraron juntos en distintos eventos familiares y presentaciones del grupo.

Con esta publicación, Eduin Caz dejó de lado los rumores de infidelidad de Daisy Anahy. Hay que destacar que la pareja se separó brevemente en 2023; esto se evidenció porque el intérprete de Ya supérame se refirió a ella como ex esposa en los Premios Lo Nuestro.

El quiebre se dio por supuestas infidelidades del cantante. La pareja se reconcilió en 2024, pero en redes sociales hubo quienes aseguraron que la pareja del cantante buscaría vengarse de él, lo que hizo que los recientes rumores de engaño con el cantante “El Yaki” cobraran fuerza.