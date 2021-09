Para celebrar este día, HBO Max subió a su plataforma todo un catálogo de “Batman” para los suscriptores que lo admiran.

En este se cuentan algunas de las mejores películas animadas que existen no solo del personaje, sino del género de superhéroes.

Películas Live Action

Batman

Batman regresa

Batman eternamente

Batman y Robin

Batman inicia

Batman: El Caballero de la Noche

Batman: El Caballero de la Noche asciende

Batman v Superman: El Origen de la Justicia

La Liga de la Justicia de Zack Snyder

Películas animadas serias

Batman y Harley Quinn

Batman contra Robin

Batman ataque a Arkham

Batman: La broma mortal

Batman: La máscara del fantasma

Batman del futuro: El regreso del Guasón

Batman: El misterio de la Batimujer

Batman: El Caballero de la Noche eegresa (partes 1 y 2)

Superman/Batman: Enemigos públicos

Superman/Batman: Apocalipsis

La Liga de la Justicia Oscura: Guerra de Apokolips

Batman año uno

Batman: Mala sangre

Batman: El Caballero de Ciudad Gótica

Batman y el Sr. Frío: Bajo cero

Batman vs. Dos Caras

Batman: El Misterio de la Capucha Roja

Batman: Muerte en la familia

Batman: Luz de gas

El Hijo de Batman

Liga de la Justicia y Jóvenes Titanes: Unión en acción

Películas animadas para toda la familia

Scooby-Doo y Batman, El Valiente

Batman contra Drácula

Lego Batman: La película

Lego Batman: La película: Los Superhéroes se unen

Lego Superhéroes: Liga de la Justicia: La Batalla Cósmica

Lego Superhéroes: Liga de la Justicia vs La Liga de la Justicia Bizarra

Batman ilimitado: Instinto animal

Batman sin límite: Caos en Ciudad Gótica

Batman ilimitado: Mecas contra Mutantes

Series animadas

Batman: La serie animada

Batman: The brave and the bold

Beware The Batman

Justice League Action

The Adventures of Batman

The Batman