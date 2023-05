Cabe señalar que este día fue seleccionado debido a la similitud fonética que tiene una de sus frases más icónicas: May de force be with you, que traducida al español es “Que la fuerza te acompañe”. Esta es muy parecida a May the fourth (4th) be with you o Que el 4 de mayo te acompañe”.

Esta iniciativa es celebrada de distinta maneras por los fanáticos, desde celebraciones masivas en distintos lugares hasta maratones completos.